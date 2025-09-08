Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Долгоносик
Долгоносик
© flickr.com by gbohne is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:35

Клубника в опасности: увидели это на бутонах – действуйте немедленно, иначе урожая не будет

Долгоносик атакует клубнику: как распознать вредителя и защитить свой урожай – 3 шага

Каждому садоводу знакома ситуация: клубничные кусты выглядят здоровыми, но бутоны начинают увядать, не раскрываясь в цветы. Итог печален — урожай пропадает. Чаще всего причина кроется в маленьком, почти незаметном вредителе — долгоносике. Этот миниатюрный жук способен уничтожить грядку клубники ещё до того, как завяжутся ягоды.

Как выглядит вредитель

Долгоносик — жук длиной всего до 3 мм, окрашенный в серо-чёрные тона. Благодаря своей невзрачной окраске он почти сливается с листвой. Его легко узнать по вытянутому хоботку, которым насекомое проделывает отверстия в бутонах.

Ранней весной, когда температура достигает 13 градусов, жуки покидают укрытие из почвы и мульчи, где они зимовали. В первую очередь страдают клубника и земляника, но также под удар попадают малина, ежевика и даже декоративные цветы.

В чём опасность долгоносика

Главная угроза вредителя заключается не в том, что он объедает листья. Самки откладывают яйца прямо в бутоны. Личинки, появляясь на свет, выедают цветок изнутри, оставляя лишь почерневшую сердцевину. Повреждённые бутоны быстро засыхают, и урожая уже не будет.

Признаком активности долгоносика служат маленькие чёрные точки в центре цветков. Это верный сигнал для садовода: нужно срочно принимать меры.

Как бороться с жуком

Чтобы не допустить потерь, начинать борьбу необходимо ещё до образования бутонов. В этот период применяют инсектицидные препараты, препятствующие размножению вредителя.

Если время упущено и бутоны уже появились, используют щадящие методы, безопасные для цветущих растений. Дополнительно помогают регулярные осмотры грядок и механическое удаление повреждённых бутонов.

Хороший результат дают и профилактические меры: весенняя перекопка почвы, удаление растительных остатков и чередование культур. Всё это снижает вероятность зимовки долгоносика в саду.

Почему важно действовать сразу

Если вовремя не остановить вредителя, он способен за один сезон погубить большую часть урожая. Своевременные обработки и внимание к состоянию растений помогают сохранить не только ягоды, но и силы садовода, вложенные в грядку.

Три интересных факта

  1. Долгоносики насчитывают более 40 тысяч видов, и часть из них поражает не только садовые культуры, но и лесные растения.
  2. Самка клубничного долгоносика за сезон откладывает до 50 яиц, что делает его особенно опасным для плантаций.
  3. В народе вредителя часто называют "цветоедом", так как он уничтожает урожай ещё на стадии цветка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Садоводам напомнили сроки внесения удобрений перед зимой вчера в 23:16

Осенняя ошибка с удобрениями может стоить саду урожая весной

Осенью растениям нужны не все удобрения, а только те, что укрепляют корни и повышают морозостойкость. Какие подкормки помогут, а какие навредят?

Читать полностью » Камеры с нейросетью фиксируют нарушения на дачных участках в Московской области вчера в 22:12

Искусственный интеллект против дачников: как камеры находят нарушения автоматически

В Подмосковье земельные инспекторы вооружились искусственным интеллектом. Камеры на авто фиксируют нарушения, а система сразу формирует штрафы и уведомления.

Читать полностью » Побелка молодых деревьев может повредить кору вчера в 21:17

Ошибка при побелке оборачивается гнилью и трещинами на коре

Осенняя побелка спасает деревья от морозобоин и вредителей, но при неправильном подходе вредит коре. Когда её стоит делать, а когда лучше отказаться?

Читать полностью » В России с 1 сентября вступили в силу новые правила для садовых и дачных участков вчера в 20:15

Хозяевам грозят штрафы и лишение земли: что изменилось в правилах садоводов

Новые правила для дачников ограничили продажу земли, запретили бизнес на участках и установили строгие критерии для изъятия неиспользуемых территорий.

Читать полностью » Как правильно обрезать розы весной: пошаговая инструкция для начинающих садоводов вчера в 19:35

Розы проснутся и зацветут пышнее прежнего: проведите эти процедуры весной – раскройте секрет

Узнайте, как правильно ухаживать за розами весной! Обрезка, подкормка, защита от болезней – все секреты для пышного цветения.

Читать полностью » Пионы в Татарстане хорошо приживаются при делении в конце августа и сентябре вчера в 19:12

Пионы не прощают ошибок: лишь этот приём продлевает жизнь кустам

Жители Татарстана знают секрет пышных пионов: правильное осеннее деление кустов омолаживает растение и помогает сохранить обильное цветение.

Читать полностью » Стеклянница атакует: как спасти смородину от вредителя за один сезон вчера в 18:23

Забудьте про урожай: почему стеклянница — самый страшный враг смородины и как с ним бороться

Стеклянница — опасный вредитель смородины, способный уничтожить куст за один-два сезона. Узнайте, как распознать болезнь по трещинам на коре и усыхающим побегам, а также как правильно обрезать и обработать куст инсектицидами.

Читать полностью » Осенняя уборка в теплице снижает риск болезней и вредителей весной вчера в 18:08

Генеральная уборка в теплице не ждет: вот что важно сделать после сбора урожая

Осенью теплице нужен особый уход. Дезинфекция и подготовка почвы помогут избавиться от болезней и вредителей и сделают весну легче.

Читать полностью »

Новости
Еда

Хрустящие баклажаны с чесноком будут диетическими, если их зачем при 200°C
Еда

Классический крабовый салат станет вкуснее с помидорами
Авто и мото

Эксперты: покупка авто через параллельный импорт в России лишает гарантийных прав
Питомцы

Ветеринары: зевота у собак может означать радость, тревогу или перегрев
Садоводство

Энтомолог Трент Фрейзер: паутинные клещи почти невидимы невооружённым глазом
Наука и технологии

Учёные из Стэнфорда и Неаполя применили ИИ для анализа сейсмических волн Кампи Флегрей
Спорт и фитнес

Двухмесячный план тренировок для рельефного живота: пошаговое расписание
Спорт и фитнес

Тренеры назвали безопасные варианты приседаний для домашних тренировок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet