Один куст — и горы ягод: простой приём, который превращает пару саженцев клубники в плантацию

Британский садовод-энтузиаст Джо Кларк поделился своим уникальным лайфхаком, который позволяет из одного купленного в магазине кустика клубники создать настоящую плантацию, обеспечивающую стабильный урожай из года в год. Его опыт показывает, что, начав всего лишь с "пары недорогих кустиков из магазина", можно добиться впечатляющих результатов, собирая клубнику в огромных количествах в течение шести лет подряд. Этот метод прост в применении и доступен каждому, кто хочет выращивать вкусные ягоды у себя на участке.

Эксперт раскрыл свой метод размножения клубники, который заключается в использовании так называемых "усов" — длинных побегов, на которых образуются молодые розетки. Именно эти розетки являются ключевым элементом для расширения посадок.

Шаг 1: отделение "усов”

Для размножения необходимо аккуратно отделить "усы" с молодыми розетками от материнского растения. Это можно сделать как вручную, так и с помощью секатора, стараясь не повредить как материнское растение, так и молодую розетку.

Шаг 2: посадка в грунт или горшок

После отделения розеток их следует посадить в грунт или горшок с качественным компостом. Важно обеспечить новым саженцам благоприятные условия для укоренения.

Шаг 3: укоренение саженцев

Через две-три недели у саженцев должны появиться собственные корни, что будет свидетельствовать о успешном укоренении и готовности к дальнейшему росту и плодоношению, что делает этот процесс достаточно быстрым и эффективным.

Клубника в ограниченном пространстве: горшки и кашпо

Джо Кларк отмечает, что клубника прекрасно растет даже в ограниченном пространстве, например, в горшках, кашпо или даже в старых водосточных желобах, что является отличным решением для тех, кто не располагает большим участком или хочет выращивать клубнику на балконе или террасе.

Главное — обеспечить растениям хороший грунт и регулярный полив, что является основой для успешного выращивания клубники в любых условиях.

Многолетнее растение: повторяемость процесса размножения

Особенность клубники заключается в том, что это многолетнее растение, что открывает возможности для многократного размножения и увеличения площади посадок. После отмирания надземной части зимой, весной кусты снова оживают, позволяя повторять процесс расширения плантации из года в год.

Джо Кларк подчеркивает, что, начав всего лишь с одного недорогого кустика, через несколько лет можно получить огромную грядку, что делает его метод особенно привлекательным для начинающих садоводов и тех, кто хочет выращивать клубнику в больших объемах, приводя его слова портал Devon Live.

Интересные факты о клубнике:

клубника не является ягодой с ботанической точки зрения, а относится к ложным ягодам

клубника богата витамином C и антиоксидантами

существует более 600 сортов клубники

самая большая клубника в мире весила более 250 граммов.

Лайфхак, предложенный Джо Кларком, — это отличный способ получить обильный урожай клубники, используя простые и доступные методы размножения. Этот метод позволяет превратить один кустик в целую плантацию, радуя вас вкусными ягодами из года в год.