Клубника
Клубника
© commons.wikimedia.org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:35

Макароны превращаются в десерт: любимый рецепт первой ракетки мира

Спортивный диетолог Клэр Шоренстайн объяснила пользу пасты с клубникой и йогуртом

Во время Уимблдона Ига Швёнтек удивила поклонников не только игрой, но и необычным блюдом, которое помогает ей восстанавливаться после матчей. Польская теннисистка призналась, что её любимое угощение с детства — паста с клубникой и йогуртом. И хотя сочетание вызывает у многих сомнение, в Польше этот рецепт действительно популярен в сезон свежих ягод.

Видео с её признанием быстро разлетелось в соцсетях и собрало миллионы просмотров. Комментаторы делились эмоциями — от недоумения до восторга. Польские пользователи заверяли, что блюдо вкусное и освежающее, особенно летом.

Что думают специалисты о пасте с клубникой

По словам спортивного диетолога Клэр Шоренстайн, в таком сочетании продуктов есть смысл для спортсменов. Всё зависит от того, когда именно есть пасту.

Перед тренировкой лучше отдавать предпочтение легкоусвояемым углеводам вроде белой пасты или хлеба: они быстро обеспечивают мышцы энергией. Белки и жиры допустимы лишь в небольшом количестве, иначе они могут вызвать тяжесть в желудке.

А вот после тренировки ситуация иная. Организму нужно восполнить запасы углеводов, восстановить мышцы с помощью белка и вернуть баланс электролитов. Здесь паста с йогуртом и клубникой уже выглядит куда уместнее:
• макароны обеспечивают углеводы,
• йогурт даёт белок, кальций и пробиотики для кишечника,
• клубника добавляет витамин С и клетчатку.

"Паста — прекрасный продукт для активных людей, ведь она богата углеводами", — пояснила спортивный диетолог Клэр Шоренстайн.

Как улучшить рецепт

Если хочется использовать это блюдо до тренировки, стоит выбирать нежирный йогурт и уменьшить количество ягод. А если есть возможность подождать 2-3 часа до нагрузки, можно есть и классический вариант.

Многие польские рецепты предлагают дополнительные варианты: добавить немного мёда или кленового сиропа для сладости, посыпать тёртым сыром для солёного акцента и дополнительного белка. В холодном виде паста с клубникой напоминает салат и отлично подойдёт как перекус после пробежки или тренировки.

Итог

Необычное сочетание продуктов, любимое Игой Швёнтек, оказалось не просто капризом, а вполне функциональным блюдом для спортсменов. В зависимости от пропорций и времени приёма оно может служить как источником энергии перед матчем, так и восстановлением после.

