Клубничный чизкейк без выпечки: быстрый путь к восторгу гостей, когда все остальные тратят часы в кухне

Вы когда-нибудь пробовали чизкейк, который тает во рту, но при этом не требует духовки? Этот клубничный чизкейк без выпечки — именно такой. Яркий, аппетитный и очень нежный, он станет звездой любого чаепития и порадует даже самых взыскательных гостей.

Что понадобится для чизкейка

300 г готового песочного печенья

80 г сливочного масла

500 г сливочного сыра (лучше Альметте)

200 мл жирных сливок (33-35%)

150 г сахара

400 г свежей клубники

18 г желатина

250 мл натурального клубничного сока

10 г желатина

Подготовка ингредиентов: залог успеха

Начните с выбора клубники — она должна быть сладкой и ароматной. Сливки берите только с жирностью не ниже 33% и хорошо охлажденные. Желатин для начинки замочите в 100 мл холодной воды на час, а для желе — залейте клубничным соком и оставьте также на час.

Песочное печенье измельчите в блендере до однородной крошки. Растопите сливочное масло и остудите до комнатной температуры. Смешайте масло с крошкой до состояния влажной массы.

Далее выложите основу в разъемную форму диаметром около 21 см, предварительно смазанную растительным маслом, и тщательно утрамбуйте. Это поможет легко извлечь чизкейк после застывания.

Охлажденные сливки взбейте с сахаром до устойчивых пиков — это займет 4-5 минут. Важно не переборщить, чтобы сливки не превратились в масло. Затем аккуратно вмешайте сливочный сыр, сохраняя воздушность массы.

Клубнику промойте с хвостиками, чтобы ягоды не впитали лишнюю воду и остались сочными. После обсушивания удалите хвостики. Оставьте около 250 г целых ягод для украшения, а остальную часть нарежьте мелкими кусочками.

Соединяем желатин с начинкой

Набухший желатин нагрейте до полного растворения (не доводите до кипения), остудите и введите в сливочно-сырную массу. Тщательно перемешайте венчиком или на низкой скорости миксера.

Добавьте нарезанную клубнику и аккуратно перемешайте, чтобы ягоды распределились равномерно.

Выложите начинку в форму, разровняйте и отправьте в морозилку на 10 минут — это поможет клубнике не опуститься на дно при выкладывании сверху.

Затем украсьте верх тонко нарезанными дольками клубники. Клубничный сок с желатином нагрейте до растворения желатина, остудите и аккуратно вылейте часть желе поверх ягод. Отправьте в морозилку на 10-15 минут, чтобы ягоды зафиксировались.

После этого влейте оставшееся желе и поставьте чизкейк в холодильник минимум на 5 часов, а лучше — на ночь.

Перед подачей аккуратно извлеките чизкейк из формы. Чтобы облегчить процесс, прогрейте края формы феном — десерт легко выйдет целым. Наслаждайтесь нежным вкусом и ароматом клубники.