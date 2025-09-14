Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:36

Один ингредиент в безе меняет вкус десерта так, что гости теряются в догадках

Как приготовить меренгу с ягодами и сливками: пошаговый рецепт

Иногда для впечатляющего десерта нужно совсем немного — один яичный белок и горсть ягод, которые уже не первой свежести. И всё это превращается в эффектное блюдо, напоминающее архитектуру лондонского небоскрёба.

Осколки хрустящей меренги способны преобразить любой десерт — от классической "Павловой" до многослойного трайфла. В этом рецепте они стали главным акцентом — лёгкие, воздушные, будто кристаллы, скрывающие под собой клубнику и сливки.

От идеи до воплощения

Архитектор Ренцо Пиано когда-то набросал проект "Шарда" на салфетке в ресторане. По аналогии, автор рецепта начал с эскиза — строгие линии башни вдохновили на создание минималистичного десерта. Серые осколки безе словно повторяют очертания знаменитого здания.

Неожиданная гармония вкусов

Клубника, свежий базилик и щепотка чёрного перца — смелое сочетание, которое даёт удивительный результат. Базилик добавляет травянистые нотки, ягоды привносят сладость и кислотность, а перец в безе раскрывается тёплой пряностью. Всё это смягчается нежными сливками, создавая баланс.

Такой десерт — отличный способ использовать фрукты, купленные со скидкой. Подойдут клубника, малина, ежевика или даже черника.

Рецепт

  • Время подготовки: 20 минут + отдых
  • Время приготовления: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Для безе:

  • 1 яичный белок
  • 37 г мелкого сахара
  • 37 г сахарной пудры
  • 1/4 ч. л. винного камня (по желанию)
  • 1/8 ч. л. молотого чёрного перца
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 200 г ягод
  • 1 ст. л. сахара (или по вкусу)
  • цедра и сок 1/4 лимона
  • несколько листьев базилика
  • 220 мл жирных сливок

Приготовление:

  1. Взбейте белок с сахаром, пудрой, перцем и винным камнем до плотных блестящих пиков.
  2. Выложите массу на противень и сушите в духовке при 110 °C около 90 минут. Остудите и разломайте на куски.
  3. Ягоды нарежьте, добавьте сахар, лимон и базилик. Уберите в холодильник минимум на час.
  4. Сливки слегка смешайте с ягодным соком.
  5. Выложите в миски сливки, добавьте ягоды, сверху украсьте осколками безе.

