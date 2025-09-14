Один ингредиент в безе меняет вкус десерта так, что гости теряются в догадках
Иногда для впечатляющего десерта нужно совсем немного — один яичный белок и горсть ягод, которые уже не первой свежести. И всё это превращается в эффектное блюдо, напоминающее архитектуру лондонского небоскрёба.
Осколки хрустящей меренги способны преобразить любой десерт — от классической "Павловой" до многослойного трайфла. В этом рецепте они стали главным акцентом — лёгкие, воздушные, будто кристаллы, скрывающие под собой клубнику и сливки.
От идеи до воплощения
Архитектор Ренцо Пиано когда-то набросал проект "Шарда" на салфетке в ресторане. По аналогии, автор рецепта начал с эскиза — строгие линии башни вдохновили на создание минималистичного десерта. Серые осколки безе словно повторяют очертания знаменитого здания.
Неожиданная гармония вкусов
Клубника, свежий базилик и щепотка чёрного перца — смелое сочетание, которое даёт удивительный результат. Базилик добавляет травянистые нотки, ягоды привносят сладость и кислотность, а перец в безе раскрывается тёплой пряностью. Всё это смягчается нежными сливками, создавая баланс.
Такой десерт — отличный способ использовать фрукты, купленные со скидкой. Подойдут клубника, малина, ежевика или даже черника.
Рецепт
- Время подготовки: 20 минут + отдых
- Время приготовления: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Для безе:
- 1 яичный белок
- 37 г мелкого сахара
- 37 г сахарной пудры
- 1/4 ч. л. винного камня (по желанию)
- 1/8 ч. л. молотого чёрного перца
- щепотка соли
Для начинки:
- 200 г ягод
- 1 ст. л. сахара (или по вкусу)
- цедра и сок 1/4 лимона
- несколько листьев базилика
- 220 мл жирных сливок
Приготовление:
- Взбейте белок с сахаром, пудрой, перцем и винным камнем до плотных блестящих пиков.
- Выложите массу на противень и сушите в духовке при 110 °C около 90 минут. Остудите и разломайте на куски.
- Ягоды нарежьте, добавьте сахар, лимон и базилик. Уберите в холодильник минимум на час.
- Сливки слегка смешайте с ягодным соком.
- Выложите в миски сливки, добавьте ягоды, сверху украсьте осколками безе.
