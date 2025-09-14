Один ингредиент в безе меняет вкус десерта так, что гости теряются в догадках

Иногда для впечатляющего десерта нужно совсем немного — один яичный белок и горсть ягод, которые уже не первой свежести. И всё это превращается в эффектное блюдо, напоминающее архитектуру лондонского небоскрёба.

Осколки хрустящей меренги способны преобразить любой десерт — от классической "Павловой" до многослойного трайфла. В этом рецепте они стали главным акцентом — лёгкие, воздушные, будто кристаллы, скрывающие под собой клубнику и сливки.

От идеи до воплощения

Архитектор Ренцо Пиано когда-то набросал проект "Шарда" на салфетке в ресторане. По аналогии, автор рецепта начал с эскиза — строгие линии башни вдохновили на создание минималистичного десерта. Серые осколки безе словно повторяют очертания знаменитого здания.

Неожиданная гармония вкусов

Клубника, свежий базилик и щепотка чёрного перца — смелое сочетание, которое даёт удивительный результат. Базилик добавляет травянистые нотки, ягоды привносят сладость и кислотность, а перец в безе раскрывается тёплой пряностью. Всё это смягчается нежными сливками, создавая баланс.

Такой десерт — отличный способ использовать фрукты, купленные со скидкой. Подойдут клубника, малина, ежевика или даже черника.

Рецепт

Время подготовки: 20 минут + отдых

Время приготовления: 1 час 30 минут

Порций: 4

Для безе:

1 яичный белок

37 г мелкого сахара

37 г сахарной пудры

1/4 ч. л. винного камня (по желанию)

1/8 ч. л. молотого чёрного перца

щепотка соли

Для начинки:

200 г ягод

1 ст. л. сахара (или по вкусу)

цедра и сок 1/4 лимона

несколько листьев базилика

220 мл жирных сливок

Приготовление: