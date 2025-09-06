Не дайте долгоносику испортить урожай: секреты борьбы с вредителем

Клубника — одна из самых любимых ягод на дачных участках, но именно её чаще всего атакует прожорливый долгоносик. Этот мелкий вредитель способен за считаные дни испортить будущий урожай. Однако защитить грядки можно, если применять проверенные приёмы ухода и защиты.

Системные препараты

Надёжным способом борьбы считаются системные инсектициды. Они проникают в ткани растения и обеспечивают длительную защиту от вредителей. Но важно помнить: использовать их нужно строго по инструкции, иначе можно навредить не только культуре, но и почве.

Щадящие средства во время бутонизации

В период формирования бутонов агрономы советуют выбирать более мягкие препараты. Например, "Фитоверм" действует избирательно, минимизируя риски для полезных насекомых.

Обрабатывать кусты лучше вечером, после захода солнца, когда пчёлы уже неактивны. Так снижается риск их гибели и одновременно повышается эффективность препарата.

Правила обработки

• Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду, чтобы капли раствора успели впитаться в листья.

• Дозировку обязательно соблюдать: превышение концентрации опасно для растений.

• Повторную обработку проводят через 7-10 дней, чтобы исключить появление новых поколений вредителей.

Профилактика весной

Лучший способ борьбы с долгоносиком — предупредить его появление. Обработка почвы и кустов ранней весной снижает риск заражения. Полезно сочетать это с севооборотом: чередование культур помогает разорвать цикл развития вредителей.

Соседи-защитники

Посадка рядом с клубникой ароматных трав — ещё один способ отпугнуть насекомых. Мята, календула и бархатцы действуют как природный барьер.

Уход за грядками

Регулярное рыхление, умеренный полив и удаление повреждённых листьев создают неблагоприятные условия для насекомых. Такие простые меры помогают поддерживать грядки здоровыми и менее уязвимыми к нашествию вредителей.

Комплексный подход, сочетающий профилактику и своевременную защиту, позволяет сохранить урожай и сделать его более экологичным.

