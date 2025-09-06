Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Долгоносик
Долгоносик
© flickr.com by gbohne is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:37

Не дайте долгоносику испортить урожай: секреты борьбы с вредителем

Долгоносик может уничтожить будущий урожай клубники: вот как этого избежать

Клубника — одна из самых любимых ягод на дачных участках, но именно её чаще всего атакует прожорливый долгоносик. Этот мелкий вредитель способен за считаные дни испортить будущий урожай. Однако защитить грядки можно, если применять проверенные приёмы ухода и защиты.

Системные препараты

Надёжным способом борьбы считаются системные инсектициды. Они проникают в ткани растения и обеспечивают длительную защиту от вредителей. Но важно помнить: использовать их нужно строго по инструкции, иначе можно навредить не только культуре, но и почве.

Щадящие средства во время бутонизации

В период формирования бутонов агрономы советуют выбирать более мягкие препараты. Например, "Фитоверм" действует избирательно, минимизируя риски для полезных насекомых.

"Фитоверм" действует избирательно, минимизируя риски для полезных насекомых", — напоминают дачники.

Обрабатывать кусты лучше вечером, после захода солнца, когда пчёлы уже неактивны. Так снижается риск их гибели и одновременно повышается эффективность препарата.

Правила обработки

• Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду, чтобы капли раствора успели впитаться в листья.
• Дозировку обязательно соблюдать: превышение концентрации опасно для растений.
• Повторную обработку проводят через 7-10 дней, чтобы исключить появление новых поколений вредителей.

Профилактика весной

Лучший способ борьбы с долгоносиком — предупредить его появление. Обработка почвы и кустов ранней весной снижает риск заражения. Полезно сочетать это с севооборотом: чередование культур помогает разорвать цикл развития вредителей.

Соседи-защитники

Посадка рядом с клубникой ароматных трав — ещё один способ отпугнуть насекомых. Мята, календула и бархатцы действуют как природный барьер.

Уход за грядками

Регулярное рыхление, умеренный полив и удаление повреждённых листьев создают неблагоприятные условия для насекомых. Такие простые меры помогают поддерживать грядки здоровыми и менее уязвимыми к нашествию вредителей.

Комплексный подход, сочетающий профилактику и своевременную защиту, позволяет сохранить урожай и сделать его более экологичным.

Три интересных факта

  1. Долгоносик способен откладывать до 200 яиц за сезон, что делает его особенно опасным для ягодных культур.
  2. Бархатцы выделяют вещества, которые отпугивают не только долгоносика, но и многих почвенных вредителей.
  3. В народе долгоносика называют "цветоедом", потому что он повреждает бутоны ещё до раскрытия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Когда и как правильно обрезать лилии: советы для обильного цветения сегодня в 4:16

Ваши лилии об этом мечтали: уход после цветения, обеспечивающий пышность год за годом

Не обрезайте лилии под корень сразу после цветения! Зеленые стебли продолжают питать луковицу. Узнайте, когда и как правильно ухаживать за лилиями после увядания цветов, чтобы они радовали пышным цветением в следующем сезоне.

Читать полностью » Врачи предупреждают: стрижка газона задним ходом приводит к тяжёлым травмам сегодня в 3:23

Газонокосилка подбирается к ногам: ошибка, которая калечит тысячи людей

Каждый год тысячи людей получают травмы от газонокосилок. Узнайте, почему стрижка задним ходом опасна и как избежать трагедий на вашем участке.

Читать полностью » Делаем грядку для огурцов: как использовать растительные отходы для питательной основы сегодня в 3:16

Почему опытные дачники предпочитают компостные грядки для огурцов: ответ вас удивит

Устали от дорогих удобрений? Опытные огородники знают секрет богатого урожая огурцов — компостная грядка! Узнайте, как создать тёплую и питательную основу для растений, используя растительные отходы. Ваш урожай приятно удивит!

Читать полностью » Проверка на звук и кожуру: как убрать тыкву с грядки без ошибок сегодня в 2:16

Не допустите порчи урожая: как понять, что тыква готова к уборке

Сорванная рано или поздно, тыква может потерять вкус и способность к длительному хранению. Узнайте 5 неоспоримых признаков спелости тыквы, включая цвет кожуры, проверку ногтем, состояние плодоножки и звук.

Читать полностью » Специалисты предупреждают: массовое увядание комнатных растений может указывать на утечку газа сегодня в 2:12

Зеленый "детектор": как растения выдают смертельную угрозу в доме

Комнатные растения – ваш живой индикатор состояния воздуха! Если ваши цветы внезапно начали вянуть, это может быть не ошибка в уходе, а сигнал об опасной утечке газа. Узнайте, как распознать смертельную угрозу и что предпринять немедленно.

Читать полностью » Собери до заморозков: порядок уборки овощей для максимального урожая сегодня в 1:16

Осенняя страда: какие культуры требуют немедленного сбора перед заморозками

Первые осенние заморозки могут уничтожить урожай. Узнайте, какие овощи наиболее уязвимы к холоду, как правильно собирать и хранить урожай, чтобы минимизировать потери. Спасите свои овощи от заморозков!

Читать полностью » Избыток кальция в таблетках приводит к дефициту магния и калия у томатов — специалисты сегодня в 1:09

Кальций может спасти урожай — но одна неверная форма обернётся бедой

Не сыпьте аптечные таблетки кальция в почву для томатов! Высокая концентрация губит растения, блокируя усвоение других элементов. Узнайте 3 проверенных натуральных способа безопасно подкормить томаты для богатого урожая.

Читать полностью » Устойчивые морозы в ноябре — ориентир для подзимнего посева редиса на Камчатке сегодня в 0:51

Секрет сверхраннего редиса: как выиграть месяц у суровой камчатской весны

Узнайте, как получить первый урожай редиса на Камчатке сразу после схода снега. Откройте секреты подзимнего посева, выбора сортов и избегания частых ошибок, чтобы насладиться свежим редисом всего через 16-25 дней после всходов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи рекомендуют приседания и выпады для укрепления мышц ног и улучшения осанки
Наука и технологии

Иммунитет и зеаксантин: связь, обнаруженная в новом исследовании
Авто и мото

В Тульской области водителя лишили прав на год за наезд на кота
Авто и мото

В Иркутской области открыли самый длинный автотуристический маршрут России на 1720 км
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему упражнение жим над головой выполняется неправильно
Красота и здоровье

Ученые Лаваля: каму-каму – ключ к лечению неалкогольной жировой болезни печени
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий
Дом

Как правильно ухаживать за подушками и одеялами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet