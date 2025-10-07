Французская клубника теряет сладость успеха: почему урожай тает, как мороженое на солнце

Сезон 2025 года оказался непростым для европейских фермеров: по данным агентства Agrestis, урожай клубники во Франции снизился примерно на 2% по сравнению с прошлым годом. На первый взгляд это не кажется катастрофой, но в масштабах отрасли даже такие колебания означают потери тысяч тонн продукции и миллионы евро недополученной прибыли.

Что происходит с урожаем

Общий объём сбора клубники в 2025 году составил 70,2 тысячи тонн, тогда как годом ранее этот показатель был выше на 1400 тонн.

Производственные площади остались примерно теми же — около 3669 гектаров, но за последние пять лет этот показатель уменьшился на 4%. То есть фермеры не расширяют посадки, а местами даже сокращают их — из-за неустойчивого климата, высокой себестоимости и нехватки рабочих рук.

"Даже при одинаковых площадях фермеры собирают меньше, потому что растения страдают от жары и вредителей", — пояснил агроаналитик Жан-Поль Дюваль.

Погодный фактор и болезни

Основная причина падения урожайности — экстремальные температуры и последствия жары в июне. Вторая половина сезона принесла осыпание цветков, что привело к снижению количества завязей. Кроме того, доля деформированных и мелких ягод выросла — результат теплового стресса и давления вредителей.

Помимо погоды, фермеры столкнулись с резким ростом стоимости удобрений и биопрепаратов, что ограничило возможности обработки полей.

Сравнение цен и динамики рынка

Несмотря на меньшее предложение, цены на клубнику не выросли пропорционально. В июле 2025 года средняя цена была на 1% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, хотя всё ещё на 6% выше средней за 2020-2024 годы (данные FruitVeB).

Это говорит о том, что рынок отчасти стабилизировался, но прибыль фермеров всё равно сокращается из-за роста расходов на энергию, упаковку и транспорт.

Импорт и экспорт

Франция остаётся чистым импортёром клубники высокого качества.

За первые семь месяцев 2025 года:

• экспорт вырос на 5%, до 8,6 тыс. тонн;

• импорт увеличился на 10%, до 52,6 тыс. тонн.

Таким образом, дефицит внешней торговли достиг 43,9 тыс. тонн - на 11% больше, чем годом ранее.

Основные поставщики — Испания, Марокко и Италия. Местные производители теряют позиции на внутреннем рынке, особенно в сегменте премиальной клубники.

Почему фермеры оказались в затруднении

Нестабильный климат. Чередование засухи и ливней делает урожай непредсказуемым. Рост затрат. Топливо, удобрения и аренда земли продолжают дорожать. Сложности с рабочей силой. После пандемии найти сезонных сборщиков стало труднее. Давление импорта. Более дешёвая продукция из южных стран вытесняет местную.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ставка только на ранние сорта.

→ Последствие: уязвимость к погодным аномалиям.

→ Альтернатива: внедрение поздних и устойчивых сортов, использование мульчи и капельного орошения.

• Ошибка: отказ от цифрового мониторинга полей.

→ Последствие: позднее выявление болезней.

→ Альтернатива: использование агродронов и сенсоров для оценки состояния растений.

• Ошибка: зависимость от ручного сбора.

→ Последствие: нехватка работников и потери урожая.

→ Альтернатива: внедрение полуавтоматических сборочных платформ.

Перспективы

Эксперты Agrestis считают, что 2026 год может стать переломным, если фермеры активнее начнут внедрять технологии точного земледелия и биозащиты. Уже сейчас в ЕС действуют программы поддержки модернизации хозяйств и компенсации потерь от погодных рисков.

Также на осенней Конференции "Сельскохозяйственный сектор 2025” в Шиофоке обсуждается вопрос о введении новых дотаций для производителей ягод, включая субсидии на капельное орошение и страхование урожая.

Три интересных факта

Средний французский фермер получает с одного гектара клубники около 19 тонн ягод — на 15% меньше, чем десять лет назад. За последние пять лет число мелких хозяйств сократилось почти на 30%. 60% клубники во Франции теперь выращивается в теплицах или под туннелями, чтобы снизить зависимость от погоды.

Пока фермеры борются за каждый килограмм урожая, потребители, похоже, ещё не ощущают масштаб проблемы. Но если тенденция продолжится, клубника — символ лета и сладкого изобилия — может вскоре стать редким и дорогим удовольствием.