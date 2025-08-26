Как легко удивить гостей: рецепт бисквитного торта, который покоряет
Хотите удивить гостей изысканным десертом? Этот торт с кремом чиз и ягодной начинкой покорит даже искушенных сладкоежек. Он сочетает в себе воздушный бисквит, сливочный крем и яркую лимонную нотку. И всё это — без лишних сложностей в приготовлении!
Ингредиенты
- Яйца — 5 шт.
- Сахар — 165 г
- Мука пшеничная — 135 г
- Ванилин — по вкусу
- Сливки (33-35%) — 350 г
- Белый шоколад — 190 г
- Сливочный сыр — 450 г
- Клубника (свежая или замороженная) — 500 г
- Сахар — 45 г
- Крахмал кукурузный — 8 г
- Вода — 150 мл
- Сахар — 20 г
- Сок лимона — 2 ст. л.
Приготовление
Испеките бисквит. Взбейте яйца с сахаром до пышности, аккуратно введите муку. Выпекайте в форме 20 см при 180°C 35-40 минут. Дайте остыть и уберите в холодильник на ночь. Приготовьте ганаш: нагрейте сливки, залейте измельчённый шоколад, взбейте блендером. Охладите под плёнкой.
Сделайте ягодную начинку: пюрируйте клубнику, проварите с сахаром и крахмалом до загустения. Остудите. Достаньте бисквит и разрежьте на 3 коржа. Взбейте охлаждённый ганаш с сыром до густоты. Смешайте воду, сахар и лимонный сок для пропитки.
Соберите торт слоями: корж + пропитка + крем + ягодная начинка. Повторите для каждого яруса. Дайте торту пропитаться в холодильнике не менее 2 часов.
Перед подачей украсьте свежими ягодами.
Советы
- Используйте только качественный белый шоколад.
- Дайте бисквиту "отдохнуть" в холодильнике — так он станет сочнее.
- Не открывайте духовку первые 25 минут выпекания.
Этот торт идеален для праздника или просто для души. Красота, нежность и восхитительный вкус гарантированы.
