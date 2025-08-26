Как легко удивить гостей: рецепт бисквитного торта, который покоряет

Хотите удивить гостей изысканным десертом? Этот торт с кремом чиз и ягодной начинкой покорит даже искушенных сладкоежек. Он сочетает в себе воздушный бисквит, сливочный крем и яркую лимонную нотку. И всё это — без лишних сложностей в приготовлении!

Ингредиенты

Яйца — 5 шт.

Сахар — 165 г

Мука пшеничная — 135 г

Ванилин — по вкусу

Сливки (33-35%) — 350 г

Белый шоколад — 190 г

Сливочный сыр — 450 г

Клубника (свежая или замороженная) — 500 г

Сахар — 45 г

Крахмал кукурузный — 8 г

Вода — 150 мл

Сахар — 20 г

Сок лимона — 2 ст. л.

Приготовление

Испеките бисквит. Взбейте яйца с сахаром до пышности, аккуратно введите муку. Выпекайте в форме 20 см при 180°C 35-40 минут. Дайте остыть и уберите в холодильник на ночь. Приготовьте ганаш: нагрейте сливки, залейте измельчённый шоколад, взбейте блендером. Охладите под плёнкой.

Сделайте ягодную начинку: пюрируйте клубнику, проварите с сахаром и крахмалом до загустения. Остудите. Достаньте бисквит и разрежьте на 3 коржа. Взбейте охлаждённый ганаш с сыром до густоты. Смешайте воду, сахар и лимонный сок для пропитки.

Соберите торт слоями: корж + пропитка + крем + ягодная начинка. Повторите для каждого яруса. Дайте торту пропитаться в холодильнике не менее 2 часов.

Перед подачей украсьте свежими ягодами.

Советы

Используйте только качественный белый шоколад.

Дайте бисквиту "отдохнуть" в холодильнике — так он станет сочнее.

Не открывайте духовку первые 25 минут выпекания.

Этот торт идеален для праздника или просто для души. Красота, нежность и восхитительный вкус гарантированы.