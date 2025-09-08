Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клубника
Клубника
© commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:34

Урожай на кону: что нужно сделать в сентябре, чтобы не остаться с мелкой клубникой

Осенью клубника формирует цветочные почки — агрономы назвали уход в сентябре

Бывало так, что у соседа грядка ломится от ароматной, крупной ягоды, а у вас клубника еле завязалась и выросла мелкой? Многие уверены, что главный уход нужен весной, но это не так. Самое важное время для клубники наступает сразу после сбора урожая. Именно в сентябре растение готовится к зиме и закладывает цветочные почки, которые определят будущий урожай. Потратив один выходной в начале осени, вы обеспечите себе сладкие и сочные ягоды на следующий год.

Сентябрьская ревизия: начало обновления грядки

Начинать стоит с внимательного осмотра посадок. Осень — время избавиться от всего лишнего и оставить растениям только то, что поможет им окрепнуть. Старые, покрасневшие и повреждённые листья нужно безжалостно срезать. Они уже не несут пользы и чаще становятся источником болезней и укрытием для вредителей. На кусте должны остаться лишь молодые зелёные листочки в центре розетки. Это не только омолаживает растение, но и направляет его силы на закладку будущего урожая.

Если куст слишком старый, ослабленный или повреждённый клещом (о чём говорят сморщенные и деформированные листья), его лучше удалить полностью. Гораздо выгоднее дать место сильной и здоровой рассаде.

Деление и пересадка: новый старт для сильных растений

Здоровые кусты, которые успели сильно разрастись, можно рассадить. Самые крепкие розетки этого года станут отличным посадочным материалом. Их нужно аккуратно выкопать вместе с комом земли и перенести на подготовленный участок. Главное правило — соблюдать севооборот. Клубнику нельзя высаживать после картофеля, томатов и самих себя, иначе возрастает риск заболеваний и снижения урожайности. Оптимальные предшественники — бобовые, чеснок, лук или зелень.

Подкормка без химии: органическая поддержка

После стрижки и прополки растения испытывают стресс и нуждаются в подкормке. Использовать химические удобрения в этот период нежелательно. Лучше всего подходит древесная зола. Настой готовят так: стакан золы заливают 10 литрами воды и поливают грядку. Это природный источник калия и фосфора, укрепляющий корни и повышающий зимостойкость.

Подойдут и органические удобрения — перепревший компост или перегной. Они не только питают растения, но и улучшают структуру почвы, делая её более рыхлой и плодородной. Дополнительный плюс — корни получают естественную защиту от холодов.

Влагозарядный полив: залог зимней стойкости

Осень часто бывает сухой, и влага играет ключевую роль в подготовке к зиме. Если почва пересохнет, растения не смогут усвоить питательные вещества и сформировать почки. В сентябре важно провести влагозарядный полив. Землю нужно промочить минимум на 25-30 см. Для этого воду льют постепенно, в несколько подходов, чтобы она уходила глубоко, а не растекалась по поверхности. Такой полив — лучшая гарантия того, что кусты не вымерзнут в холодное время.

Укрытие: защита от морозов и выпревания

Многие спешат укрыть клубнику ещё до наступления морозов, и это частая ошибка. Делать это стоит только после того, как установятся устойчивые заморозки и земля слегка промёрзнет. В противном случае растения начнут преть. Лучший укрывной материал — хвойный опад. Он лёгкий, не слёживается, защищает от вредителей и не повышает кислотность почвы. Подойдут также солома или лапник. Последний дополнительно удерживает снег, создавая естественную "шубу" для грядки.

Важно укрывать не сам куст, а землю вокруг, защищая сердцевину растения. Весной, как только сойдёт снег, укрытие нужно снять, чтобы кусты не задохнулись.

Всего несколько простых шагов в сентябре помогут клубнике пережить зиму без потерь и встретить новый сезон во всеоружии. Уход в этот период — это не лишняя забота, а реальная инвестиция в будущий урожай. Сильные, здоровые кусты отблагодарят обилием крупных и сладких ягод.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Симбиоз с деревьями делает невозможным выращивание боровиков и лисичек в огороде сегодня в 8:33

Союз, без которого гриб не родится: что скрывает корень дерева

Как вывести лесные грибы в своем саду? Разбираемся, какие грибы реально приживутся и как правильно их выращивать. Секреты микоризы и симбиоза!

Читать полностью » Садоводы: раз в 7–10 лет метельчатую и древовидную гортензию омолаживают под корень сегодня в 8:03

Осенняя обрезка превращается в приговор: один неверный срез — и гортензия останется без цветов на годы

Осенняя обрезка гортензии может как подарить кустам пышное цветение, так и оставить их без бутонов на несколько лет. Разбираем все нюансы процедуры.

Читать полностью » Утолщения на малине: срочные меры спасения от вредителей – экспертный совет сегодня в 7:54

Малина против вредителей: как одолеть утолщения и получить щедрый урожай – советы экспертов

Утолщения на стеблях малины – признак вредителей! Узнайте, как спасти урожай от галлицы и стеклянницы: эффективные меры борьбы и профилактики.

Читать полностью » Листовой компост улучшает структуру почвы и сохраняет плодородие на несколько лет сегодня в 7:31

Золото под ногами: зачем садоводы прячут опавшую листву в землю

Не спешите сжигать опавшие листья! Узнайте, как правильно использовать листву в саду, чтобы улучшить структуру почвы и снизить расходы на удобрения.

Читать полностью » Тройная защита урожая: зачем садоводы развешивают жестяные банки на деревьях сегодня в 6:53

Прощайте, вредители и птицы: гениальный трюк с жестяными банками для защиты сада

Узнайте, зачем опытные садоводы развешивают жестяные банки на деревьях. Эффективный и бюджетный способ защиты урожая от птиц, грызунов и насекомых без химии!

Читать полностью » Споры антракноза винограда сохраняются на лозе до пяти лет сегодня в 6:29

Болезнь, которая "съедает" виноград за один сезон: как распознать её по первым пятнам

Антракноз винограда угрожает урожаю! Как предотвратить это коварное заболевание, сохранить лозу и обеспечить хороший сбор. Читайте секреты эффективной борьбы!

Читать полностью » Урожай клубники под угрозой: как обнаружить и уничтожить личинок майского жука сегодня в 5:53

Три года под землей: как личинки майского жука уничтожают клубнику – и как с ними бороться

Листва клубники неожиданно пожухла? Проверьте корни! Личинки майского жука могут быть причиной. Узнайте, как защитить растения от этих вредителей!

Читать полностью » Сорта винограда Кардинал, Италия и Плевен чаще всего используют для шпалеры сегодня в 5:26

Сочные гроздья вместо штор: сорта винограда, которые украсят участок

Изучите, какой виноград подходит для шпалеры! Мы расскажем о 5 лучших сортах, их особенностях и секретах ухода.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Историческая находка: обломки корабля подтверждают легенды о пиратах в Индийском океане
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага и Ариана Гранде стали главными победительницами MTV VMA 2025 в Нью-Йорке
Авто и мото

Что означают индикаторы на приборной панели автомобиля — разъяснение экспертов
Красота и здоровье

Учёные Венского медуниверситета подтвердили эффективность лаванды против тревожности
Красота и здоровье

Британские и бразильские исследователи доказали связь колбасы с когнитивными нарушениями
Еда

Сливки сделают пюре из цветной капусты нежнее
Дом

Умный дом для квартиры и реально полезные устройства в быту
Туризм

Каппадокия признана столицей воздушных шаров благодаря уникальному климату
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet