Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:12

Август для клубники важнее мая: одна ошибка после сбора ягод может лишить вас половины урожая

В августе у клубники формируются цветочные почки — от ухода зависит урожай следующего года

Многие садоводы ошибочно полагают, что после сбора ягод клубника не требует особого внимания. На самом деле именно в августе закладывается урожай следующего года: в это время формируются цветочные почки. От того, насколько здоровым и крепким будет куст в конце лета, зависит обильность цветения и плодоношения в будущем сезоне.

Шаг 1. Обрезка листьев

Через 7–10 дней после окончания плодоношения необходимо обрезать старые листья. Делать это лучше в августе, чтобы у кустов хватило времени восстановиться до заморозков.

  • Удаляйте все старые и повреждённые листья.

  • Оставляйте 3–4 молодых листочка и сердечко — именно они отвечают за формирование будущего урожая.

Шаг 2. Рыхление почвы

После обрезки проведите рыхление междурядий. Это улучшит воздухообмен, насытит корни кислородом и предотвратит образование почвенной корки.

Шаг 3. Удаление усов

Усы вытягивают из материнского куста питательные вещества, ослабляя его. Если не планируете размножать клубнику, лишние усы нужно обрезать.

Шаг 4. Окучивание и мульчирование

  • Кусты слегка окучьте, подгребая землю к бокам, но не засыпая сердечко.

  • Замульчируйте грядки соломой, перегноем или сосновыми иголками. Мульча сохранит влагу, подавит рост сорняков и защитит растения от контакта с почвой.

Шаг 5. Полив

Регулярный полив в июле–августе жизненно необходим. Влага помогает кустам восстановиться после плодоношения и заложить цветочные почки.

Шаг 6. Защита от болезней и вредителей

После обрезки обработайте кусты препаратами:

  • Актара;

  • Фуфанон;

  • или биопрепаратом Фитоверм.

Шаг 7. Подкормки

  • В начале августа: внесите Борофоску (1 ст. ложка) и добавьте 2 г янтарной кислоты на 10 л воды для укрепления корней.

  • В конце августа: используйте монофосфат калия (1 ст. ложка на 10 л воды) — поливайте под корень для подготовки растений к зиме.

Правильно ухаживая за клубникой после сбора урожая, вы не только укрепите кусты перед зимовкой, но и заложите основу для обильного цветения и щедрого урожая в следующем сезоне.

