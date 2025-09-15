Урожай клубники закладывается осенью: садоводы не догадываются об этом шаге

Лето заканчивается, и клубничные грядки уже не радуют красными ягодами. Но уход за этой культурой не заканчивается с последним урожаем. Именно после плодоношения клубника особенно нуждается в внимании садовода: в это время закладываются почки будущего урожая и формируется сила растений для зимовки.

Зачем ухаживать за клубникой после сбора ягод

После плодоношения кусты ослабевают: они потратили много сил на формирование плодов, листья становятся вялыми, а усов становится особенно много. Если оставить всё как есть, на следующий год урожай заметно снизится. Правильный уход осенью позволяет сохранить здоровье посадок и получить обильные ягоды летом.

Основные шаги по уходу за клубникой

1. Удаление усов

Если вы не планируете размножение клубники, все усы лучше убрать. Они забирают у куста питательные вещества, ослабляя его. Для размножения оставляют только самые сильные розетки и укореняют их.

2. Обрезка листьев

Старые и повреждённые листья аккуратно срезают, оставляя сердечко куста нетронутым. Это помогает обновить растение и снизить риск болезней.

3. Подкормка

После сбора урожая клубника нуждается в восстановлении. Подойдут:

зольный настой для калия и фосфора;

перегной или компост;

комплексные удобрения с низким содержанием азота.

4. Полив

Несмотря на то что плодоношение закончилось, клубника всё ещё требует влаги. Особенно важно поддерживать влажность почвы в жаркую и сухую погоду, пока кусты закладывают почки.

5. Мульчирование

Слой соломы, торфа или перегноя сохранит влагу и защитит корни от перегрева летом и промерзания зимой.

6. Борьба с болезнями и вредителями

После уборки урожая обязательно осмотрите кусты. Если есть признаки грибковых заболеваний или вредителей, обработайте посадки биопрепаратами или мягкими фунгицидами.

Мифы и правда

Миф: клубнику после сбора урожая можно не трогать до весны.

Правда: без ухода кусты ослабнут и дадут меньше ягод.

Миф: листья нужно полностью срезать под корень.

Правда: сильная обрезка может погубить растения.

Миф: клубника не нуждается в подкормках осенью.

Правда: именно в этот период ей нужен фосфор и калий для закладки урожая.

FAQ

Нужно ли пересаживать клубнику после плодоношения?

Раз в 3-4 года грядки обновляют, чтобы сохранить урожайность.

Можно ли оставить усы до весны?

Да, если планируете размножение. Но лучше укоренить их сразу, чтобы розетки успели окрепнуть до зимы.

Когда последний раз поливать клубнику осенью?

Ориентируйтесь на погоду. Влагозарядковый полив делают за 1-2 недели до заморозков.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: оставить усы.

Последствие: истощение куста.

Альтернатива: укореняйте только сильные розетки, остальные удаляйте.

Ошибка: обрезать листья полностью.

Последствие: растение не переживёт зиму.

Альтернатива: срезать лишь старые и больные листья.

А что если…

А что если после плодоношения клубнику замульчировать хвойным опадом? Это не только защитит грядку, но и поможет отпугнуть слизней.

Интересные факты