Ошибка, которая губит клубнику: как не превратить подкормку в катастрофу

Сентябрь для клубники — ключевой месяц. Именно в это время растение закладывает цветочные почки и формирует корневую систему, от которых напрямую зависит урожай будущего года. Поэтому правильная осенняя подкормка становится обязательным приёмом для каждого садовода.

Зачем нужна подкормка

После плодоношения кусты клубники остаются сильно истощёнными. Осенью их задача — не наращивать листву, а укрепить корни и подготовиться к зиме. Если не восполнить запасы питательных веществ, растения уйдут в зиму ослабленными, а весной будут хуже цвести и легче поражаться болезнями и вредителями.

Какие элементы важнее всего

Главными компонентами осенней подкормки становятся фосфор и калий. Первый отвечает за развитие мощной корневой системы, второй — за иммунитет и зимостойкость. Азот вносится с осторожностью: его избыток стимулирует рост зелёной массы, что осенью нежелательно.

Органика или минералка?

Лучший выбор для садовода — органические удобрения. Перегной, компост или древесная зола действуют мягко и пролонгированно. Перегной, уложенный вокруг куста, одновременно служит питанием и зимней мульчей, защищая корни от вымерзания.

Зола считается классикой калийной подкормки. Её можно вносить как в сухом виде, так и в виде настоя. Дополнительный бонус — лёгкое раскисление почвы, что благоприятно для клубники.

Минеральные варианты

Фосфорные удобрения вроде суперфосфата плохо растворяются, поэтому их нужно вносить заранее в виде водной вытяжки. Отлично работает раствор монофосфата калия: он быстро усваивается и одновременно обеспечивает растение калием и фосфором в нужных пропорциях.

Когда и как подкармливать

Оптимальный срок — начало сентября. Важно, чтобы кусты успели усвоить питание до наступления холодов. Позднее внесение удобрений уже не принесёт пользы: к этому времени корневая система уходит в состояние покоя.

Перед подкормкой рекомендуется обрезать старые листья, взрыхлить почву и провести полив. Вносить удобрения нужно не в центр куста, а по периметру — именно там расположены основные корни.

Грамотно проведённая осенняя подкормка — это инвестиция в будущий урожай. Такой уход помогает кустам пережить зиму и весной быстро пойти в рост, обеспечивая садовода сладкими и обильными ягодами.

