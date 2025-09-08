Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клубника
Клубника
© Designed by Freepik by serhii_bobyk is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 17:37

Ошибка, которая губит клубнику: как не превратить подкормку в катастрофу

Фосфор и калий для клубники: как правильно подкормить кусты перед зимой

Сентябрь для клубники — ключевой месяц. Именно в это время растение закладывает цветочные почки и формирует корневую систему, от которых напрямую зависит урожай будущего года. Поэтому правильная осенняя подкормка становится обязательным приёмом для каждого садовода.

Зачем нужна подкормка

После плодоношения кусты клубники остаются сильно истощёнными. Осенью их задача — не наращивать листву, а укрепить корни и подготовиться к зиме. Если не восполнить запасы питательных веществ, растения уйдут в зиму ослабленными, а весной будут хуже цвести и легче поражаться болезнями и вредителями.

Какие элементы важнее всего

Главными компонентами осенней подкормки становятся фосфор и калий. Первый отвечает за развитие мощной корневой системы, второй — за иммунитет и зимостойкость. Азот вносится с осторожностью: его избыток стимулирует рост зелёной массы, что осенью нежелательно.

Органика или минералка?

Лучший выбор для садовода — органические удобрения. Перегной, компост или древесная зола действуют мягко и пролонгированно. Перегной, уложенный вокруг куста, одновременно служит питанием и зимней мульчей, защищая корни от вымерзания.

Зола считается классикой калийной подкормки. Её можно вносить как в сухом виде, так и в виде настоя. Дополнительный бонус — лёгкое раскисление почвы, что благоприятно для клубники.

Минеральные варианты

Фосфорные удобрения вроде суперфосфата плохо растворяются, поэтому их нужно вносить заранее в виде водной вытяжки. Отлично работает раствор монофосфата калия: он быстро усваивается и одновременно обеспечивает растение калием и фосфором в нужных пропорциях.

Когда и как подкармливать

Оптимальный срок — начало сентября. Важно, чтобы кусты успели усвоить питание до наступления холодов. Позднее внесение удобрений уже не принесёт пользы: к этому времени корневая система уходит в состояние покоя.

Перед подкормкой рекомендуется обрезать старые листья, взрыхлить почву и провести полив. Вносить удобрения нужно не в центр куста, а по периметру — именно там расположены основные корни.

Грамотно проведённая осенняя подкормка — это инвестиция в будущий урожай. Такой уход помогает кустам пережить зиму и весной быстро пойти в рост, обеспечивая садовода сладкими и обильными ягодами.

Три интересных факта

  1. Клубника — единственная ягода, у которой семена находятся не внутри, а снаружи плода.
  2. В Европе в средние века клубнику считали лекарственным растением и использовали для лечения воспалений и проблем с кожей.
  3. В мире существует более 1000 сортов клубники, многие из которых выведены специально для разных климатических зон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Опытные садоводы в шоке: эти 5 соседей душат грушу – дерево гибнет на глазах сегодня в 13:23

5 ошибок при посадке груши: эти деревья-соседи лишат вас урожая навсегда

Груша плохо растёт? Причина может быть в неправильных соседях! Узнайте, какие деревья и кустарники угнетают грушу, а какие помогут повысить урожайность.

Читать полностью » Осенью почву перекапывают, удобряют и мульчируют — рекомендации агрономов сегодня в 12:41

Ранняя ошибка с укрытием убивает клубнику: когда действительно пора закрывать грядку

Как подготовить землю после сбора урожая, чтобы весной она снова была плодородной? Разбираем простые и эффективные методы восстановления почвы.

Читать полностью » Цветы рядом с вишней: раскрываем секрет здорового сада и богатого урожая сегодня в 12:22

Раскрываем секрет садоводов: эти цветы – лучшие друзья вишни, урожай будет рекордным

Узнайте, какие цветы нужно посадить рядом с вишней, чтобы защитить ее от болезней и вредителей. Раскройте секрет богатого урожая с помощью календулы и бархатцев!

Читать полностью » Осенью клубника формирует цветочные почки — агрономы назвали уход в сентябре сегодня в 11:34

Урожай на кону: что нужно сделать в сентябре, чтобы не остаться с мелкой клубникой

Хотите, чтобы клубника радовала крупными и сладкими ягодами? Узнайте, какой уход в сентябре станет решающим для урожая будущего года.

Читать полностью » Соседи будут завидовать: секретный способ получить огромный урожай яблок – посадите это рядом сегодня в 11:22

Яблоня будет плодоносить как безумная: вот что нужно посадить рядом, чтобы собрать огромный урожай

Узнайте, какие растения-компаньоны помогут защитить яблоню от вредителей и болезней без химии. Секреты опытных садоводов для богатого и экологичного урожая.

Читать полностью » Калийная подкормка свеклы осенью повышает сладость и лёжкость урожая сегодня в 10:27

Сладкая свекла без лишних хлопот: секрет последней подкормки перед уборкой

Последняя подкормка перед уборкой способна изменить вкус и лёжкость свеклы. Узнайте, как один простой шаг помогает сохранить урожай до весны.

Читать полностью » Сажаем вишню правильно: выбираем лучших соседей для крепкого здоровья дерева сегодня в 10:22

Вишня будет плакать: никогда не сажайте её рядом с этим – грубая ошибка садоводов

Узнайте, какие растения станут лучшими друзьями для вишни, а какие – злейшими врагами. Правильный выбор соседей обеспечит богатый урожай и здоровье вашего дерева.

Читать полностью » Урожай вишни под угрозой: какие деревья и кустарники нельзя сажать рядом сегодня в 9:22

Секреты опытных садоводов: почему вишня не любит эти растения — 3 ошибки, которые нельзя допускать

Вишня будет плохо плодоносить и заболеет, если посадить рядом эти растения. Узнайте, какое соседство опасно для дерева и как правильно спланировать сад, чтобы получить богатый урожай.

Читать полностью »

Новости
Еда

Манник без муки: стевия и эритрит вместо сахара уменьшают калорийность
УрФО

Эксперты напомнили: активность клещей в России сохраняется до выпадения снега
СФО

Жители Югры стали активнее покупать жильё на "вторичке" после снижения ключевой ставки
Спорт и фитнес

Минздравсоцслужба США рекомендовала взрослым тренироваться 150–300 минут в неделю
Садоводство

Ошибки при укрытии роз на зиму приводят к гибели кустов
Питомцы

Сентябрь запускает у кошек сезонную линьку и обновление подшёрстка
Авто и мото

"Автостат": Belgee X50 стал самым популярным кроссовером-иномаркой в России в сентябре
Красота и здоровье

Медики предупредили о риске бессонницы при употреблении кофе вечером
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet