Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клубника
Клубника
© flickr.com by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:47

Универсальные удобрения не работают: что реально нужно клубнике в сентябре

Осенняя подкормка клубники золой, суперфосфатом и борной кислотой повышает урожайность

Осенний уход за клубникой играет решающую роль в том, каким будет урожай следующего года. Ошибки на этом этапе стоят дорого: растения уходят в зиму ослабленными и дают меньше ягод. Главная проблема заключается в том, что большинство садоводов по привычке используют универсальные удобрения, не учитывая особенности культуры.

Почему готовые удобрения осенью не работают

Основная ошибка — избыточное содержание азота. В стандартных смесях его около 15-20%, а в "осенних" комплексах, вроде "Кемиры", — примерно 12%. Для овощей это немного, но для клубники в сентябре избыток критичен. Вместо подготовки к зиме растение начинает активно гнать листья, расходуя силы впустую.

Не менее важны и соотношения фосфора с калием. В готовых смесях часто встречается формула 1:1, тогда как клубнике требуется двойное преимущество калия. Именно он отвечает за морозостойкость, накопление сахаров и формирование качественных ягод.

Есть и технологический нюанс: при температуре ниже +10 °C гранулы плохо растворяются. А в сентябре ночные заморозки до +5 °C — обычное дело. Получается, что большая часть внесённых подкормок просто не усваивается.

Отдельно стоит упомянуть микроэлементы. Без бора клубника хуже усваивает калий и фосфор. Однако в недорогих удобрениях этот компонент отсутствует.

По словам опытных агрономов, до 70% проблем с клубникой связано именно с неверным осенним питанием.

Рецепт за 27 рублей

На 10 литров воды берут 150 г золы, 20 г суперфосфата и 1 г борной кислоты. Раствор настаивается сутки, затем им поливают кусты: взрослым — по 500 мл, молодым — по 300 мл под корень.

С 10 по 15 сентября грядки мульчируют соломой или сухими листьями. Это защищает корни от холода и помогает сохранить влагу, благодаря чему питательные вещества лучше усваиваются.

Научное объяснение

Эффективность метода легко объяснить. Калий из золы находится в доступной форме и лучше усваивается, чем из хлористых удобрений. Фосфор из суперфосфата помогает корням накопить энергию, а бор стимулирует завязываемость плодов.

Осенняя подкормка, проведённая до середины сентября, даёт максимум эффекта. После этой даты обменные процессы у растений замедляются, и результативность падает почти вдвое.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты Southern Living и NWF объяснили, как эффективно бороться с сорняками сегодня в 7:35

Секрет лёгкой прополки: что нужно сделать перед тем, как тянуть за стебель

Вернувшись из отпуска, садоводы обнаруживают захваченные сорняками участки. Узнайте секреты борьбы с ними и как поддерживать порядок в саду.

Читать полностью » Что делать, если град побил капусту: пошаговое руководство по восстановлению растений сегодня в 6:44

Град изрешетил капусту: секретный план восстановления – действовать быстро

Град повредил капусту? Узнайте, как правильно восстановить растения после града: обрезка, обработка, подкормка и защита. Своевременные меры помогут спасти урожай!

Читать полностью » Искусственная трава или натуральный газон: что выбрать для двора по рекомендациям дизайнеров сегодня в 6:31

Трава, которая всегда зелёная: секрет ухоженного двора без хлопот

Узнайте, как искусственная трава преобразит ваш двор, избавив от хлопот. Плюсы и минусы установки, долговечность и советы по выбору!

Читать полностью » Хозяйственное мыло против белокрылки: уничтожение вредителей за 2 дня без химии сегодня в 5:44

Гибель вредителей за 24 часа: что добавить в раствор чтоб спасти помидоры — вы удивитесь

Хозяйственное мыло — эффективное средство против белокрылки: как приготовить раствор за 5 минут, обработать растения и спасти урожай без химии. Проверенный метод с гарантией результата за 48 часов.

Читать полностью » Ошибки при обрезке гортензий: эксперты рассказали, когда куст может остаться без цветов сегодня в 5:25

Срезали лишнее — потеряли цветение: правила, которые спасут гортензии

Узнайте, как правильно обрезать гортензии, чтобы сохранить их цветение. Каждый вид требует своего подхода – не потеряйте ни одного цветка!

Читать полностью » Какие растения можно выращивать в воде: список гидрофитов от ботаников сегодня в 4:20

Гидрофиты в вашем аквариуме: 5 видов растений, которые сделают ваше пространство уникальным

Откройте для себя удивительный мир гидрофитов — растений, которые растут без почвы! Узнайте, как они очищают воздух и как за ними ухаживать дома.

Читать полностью » Секрет опытных дачников: как использовать молоко и йод для подкормки огурцов сегодня в 4:06

Молоко и йод творят чудеса: дачники в восторге от такого способа подкормки огурцов

Узнайте, как приготовить и использовать молочно-йодный раствор для подкормки огурцов. Этот простой метод поможет увеличить урожай, защитить растения от болезней и улучшить вкус плодов.

Читать полностью » Естественная защита от тараканов: ароматические растения против вредителей сегодня в 3:18

На вашем дачном участке завелись тараканы: эти растения ярко привлекают насекомых — узнайте, что исключить

Узнайте, какие растения можно убрать с дачного участка, чтобы избежать нашествия тараканов. Применяйте натуральные средства и наслаждайтесь чистотой!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт Латынин: тренироваться лучше утром или вечером, чтобы избежать перегрева
Дом

Ритуалы ароматизации: как завершать день с помощью запаха
Красота и здоровье

Врач Ксения Потмальникова: фастфуд, сладкая газировка и алкоголь провоцируют диабет
Красота и здоровье

Секрет стройности азиатов: почему лапша быстрого приготовления не приводит к ожирению
Еда

Как приготовить куриные бедра в сметане: пошаговая инструкция
Туризм

Как проходит йога-отдых на Бали в бархатный сезон
Садоводство

Как защитить малину травяным настоем: экологичный метод борьбы с вредителями
Наука и технологии

Секреты палеолита: две пещеры раскрыли новые данные о передаче культурного наследия неандертальцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru