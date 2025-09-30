Сильные морозы не страшны клубнике? Только тем кустам, чьи хозяева знают этот секрет

Осень для клубники — это не время отдыха, а важный этап подготовки к следующему урожаю. Многие садоводы совершают ошибку, считая, что после сбора ягод кусты можно оставить без внимания до весны. На самом деле именно в этот период формируются цветочные почки, укрепляется корневая система и закладывается основа будущего плодоношения. Правильный осенний уход позволит клубнике успешно перезимовать и порадовать богатым урожаем летом.

Нужен ли осенний уход за клубникой

Некоторые дачники ограничиваются редким поливом, полагая, что кустам нужен покой. Но в конце лета и начале осени растения продолжают активно готовиться к следующему сезону. Если оставить их без заботы, можно столкнуться с вымерзанием, болезнями и слабым плодоношением. Осенние мероприятия направлены на восстановление сил после плодоношения и подготовку к зиме.

Таблица "Сравнение ухода в разные сезоны"