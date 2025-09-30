Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клубника
Клубника
© commons.wikimedia.org by Maksim is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:20

Сильные морозы не страшны клубнике? Только тем кустам, чьи хозяева знают этот секрет

Оптимальные сроки осенней обрезки клубники: специалисты советуют сохранять 2–3 листа для зимовки

Осень для клубники — это не время отдыха, а важный этап подготовки к следующему урожаю. Многие садоводы совершают ошибку, считая, что после сбора ягод кусты можно оставить без внимания до весны. На самом деле именно в этот период формируются цветочные почки, укрепляется корневая система и закладывается основа будущего плодоношения. Правильный осенний уход позволит клубнике успешно перезимовать и порадовать богатым урожаем летом.

Нужен ли осенний уход за клубникой

Некоторые дачники ограничиваются редким поливом, полагая, что кустам нужен покой. Но в конце лета и начале осени растения продолжают активно готовиться к следующему сезону. Если оставить их без заботы, можно столкнуться с вымерзанием, болезнями и слабым плодоношением. Осенние мероприятия направлены на восстановление сил после плодоношения и подготовку к зиме.

Таблица "Сравнение ухода в разные сезоны"

Сезон Основные задачи Типичные ошибки
Весна Удаление старых листьев, подкормка азотом, рыхление Чрезмерное внесение удобрений
Лето Полив, борьба с сорняками, сбор урожая Загущение кустов, пересушивание почвы
Осень Обрезка, защита от болезней и вредителей, фосфорно-калийные удобрения, подготовка к зиме Полная обрезка под корень, азотные подкормки

Советы шаг за шагом

  1. Проведите умеренную обрезку: удалите усы, старые и больные листья, но не трогайте все зелёные пластины.

  2. Обработайте кусты фунгицидами (бордоская смесь, медный купорос) или биопрепаратами (Фитоспорин, Бактофит) при температуре выше +15 °C.

  3. Для защиты от вредителей используйте инсектициды (Искра, Актеллик) либо биосредства (Фитоверм, Лепидоцид).

  4. Подкормите фосфорно-калийными удобрениями: суперфосфат, монофосфат калия, костная мука, зола. Из комплексных препаратов подойдут "Фертика Осень" или "Гера Осень".

  5. Проведите влагозарядный полив за 2-3 недели до холодов.

  6. Замульчируйте грядки сеном, соломой или укройте лапником. В регионах с малоснежными зимами используйте агроволокно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Полная обрезка кустов → ослабление растений, повреждение почек → частичная обрезка, сохранение 2-3 листьев.

  • Использование азотных удобрений → активный рост, вымерзание зимой → внесение только фосфорно-калийных составов.

  • Укрытие заражённой листвой → распространение болезней весной → мульча из здоровой соломы или лапника.

  • Отсутствие влагозарядного полива → пересыхание корней, гибель зимой → обильный полив за 2 недели до заморозков.

А что если…

А что если оставить клубнику без осеннего ухода? В лучшем случае растения уйдут в зиму ослабленными, в худшем — погибнут от морозов или болезней. Даже если часть кустов выживет, урожайность снизится в 2-3 раза, а ягоды будут мелкими.

Плюсы и минусы осеннего ухода

Плюсы Минусы
Сильные кусты и крупные ягоды Требует времени и сил
Снижение риска болезней Нужно покупать удобрения и препараты
Лучшая зимовка растений Возможность ошибок при неправильном внесении подкормок
Экономия посадочного материала за счёт сохранности кустов При несоблюдении сроков работы теряют эффективность

FAQ

Как выбрать удобрение для осени?
Лучше всего использовать комплексы с преобладанием фосфора и калием, например "Фертика Осень".

Сколько стоит обработка от вредителей?
Химические препараты стоят от 100 до 300 рублей за упаковку, биопрепараты обычно дешевле, но требуют более тёплой погоды.

Что лучше для укрытия: лапник или агроволокно?
В регионах с морозными, но снежными зимами достаточно лапника. Там, где снег не задерживается, лучше использовать агроволокно.

Мифы и правда

  • Миф: клубника сама перезимует без помощи.
    Правда: без укрытия она погибает уже при -15 °C.

  • Миф: чем больше азота осенью, тем сильнее кусты.
    Правда: азот стимулирует рост зелени, а не подготовку к зиме.

  • Миф: полная обрезка защищает от болезней.
    Правда: такая мера только ослабляет растения.

3 интересных факта

  1. Клубничные кусты под снежным покровом способны переносить морозы до -35 °C.

  2. В разных регионах сроки последней подкормки различаются: на юге — октябрь, в средней полосе — конец сентября.

  3. Фосфорные удобрения не только повышают сахаристость ягод, но и укрепляют корни.

Исторический контекст

  1. В XVIII веке в Европе клубнику выращивали как декоративное растение, а её ягоды считали лекарственными.

  2. В XIX веке в Россию стали массово завозить сорта из Франции и Англии, что дало начало садовому разведению.

  3. Сегодня в мире известно более 2000 сортов клубники, но все они нуждаются в одинаковом осеннем уходе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цвет забора влияет на привлечение пчёл и бабочек — эксперт Arkearth Берроуз сегодня в 8:14

Забор как приманка: цвет, который меняет жизнь сада

Узнайте, как цвет вашего забора может не только украсить сад, но и привлечь опылителей. Секреты выбора цвета, советы и интересные факты ждёт вас.

Читать полностью » Жемчужница тысячелистник требует минимум ухода, но лучше высаживать растение на солнечных участках сегодня в 8:01

Жемчуг на клумбе, а не в шкатулке: этот многолетник стоит дороже любых украшений

Жемчужница — эффектное и неприхотливое растение для клумбы и букетов. Почему её выбирают садоводы и как правильно выращивать?

Читать полностью » Почвопокровные растения и мох эффективнее травы под деревьями — специалисты сегодня в 7:55

Секретное противостояние: почему трава губит деревья быстрее, чем вредители

Не знаете, что делать с открытыми корнями деревьев? Узнайте 5 альтернатив газону, которые помогут сохранить красоту вашего сада и избежать неожиданных проблем.

Читать полностью » Спанбонд используют весной и осенью для рассады и зимнего укрытия огородных культур сегодня в 7:01

Сорняки думали, что это одеялко: чёрный спанбонд превратил клубнику в крепость

Спанбонд — надёжный помощник садовода и строителя. Чем он отличается от агроткани и геотекстиля и как правильно его использовать?

Читать полностью » Садоводы предупреждают: многолетние сорняки осенью опаснее всего сегодня в 6:50

Зимняя пауза обманчива: сорняки живут дольше, чем кажется

Осень — время внимания к сорнякам в саду. Узнайте, как правильно их удалить осенью, чтобы защитить свои культурные растения и улучшить урожай следующим сезоном.

Читать полностью » Зелёный лук требует рыхлой почвы и солнца, урожай возможен уже через недели сегодня в 6:01

Лук растёт, а вы только смотрите: как новички получают витаминные перья

Хотите, чтобы зелёный лук рос быстрее и давал богатый урожай? Эти простые правила помогут получить сочное перо к лету.

Читать полностью » Черри-томаты подходят для круглогодичного выращивания в горшках дома сегодня в 5:45

Черри растут не там, где ждут: почему подоконник даёт больше, чем грядка

Выращивание помидоров черри на балконе открывает новые возможности для садоводов. Узнайте, как организовать мини-огород и получать свежие плоды круглый год.

Читать полностью » Змеи приходят на участки ради еды и укрытий, предотвратить помогает регулярная уборка сегодня в 5:01

Дрова у дома — бесплатный отель для змей: как избежать беды

Почему змеи приходят во двор и как защитить участок? Простые шаги помогут сделать сад для них максимально непригодным.

Читать полностью »

Новости
УрФО

УМВД: в Чкаловском районе Екатеринбурга проверили места массового пребывания мигрантов
Авто и мото

Камеры фиксируют выезд на автобусную полосу, движение по обочине и разговоры по телефону
Красота и здоровье

Артрит и артроз могут развиться в 30 лет: специалисты указали на малоподвижность и травмы
Наука

Горячая зона глубиной 200 километров обнаружена под Аппалачами в США — новое исследование геологов
Красота и здоровье

Здоровый образ жизни укрепляется прогулками на свежем воздухе минимум один час каждый день
Туризм

Бархатный сезон в России: Каспийск, Приморье и курорты Азовского моря
Питомцы

Медоед устойчив к яду кобр и способен выжить после укуса змеи
Технологии

Врачи сообщили о "пандемии" синдрома сухого глаза среди офисных работников — Mash
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet