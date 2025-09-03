Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клубника
Клубника
© commons.wikimedia.org by Alexander Czuperski is licensed under Copyrighted free use
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:35

Осенний кошмар для клубники: 5 фатальных ошибок при обрезке в сентябре

Секреты осеннего ухода за клубникой: почему обрезка в сентябре – это плохая идея

Осенний уход за клубникой играет ключевую роль в будущем урожае. Именно в это время растение закладывает основу плодоношения на следующий сезон. Однако одна из самых распространённых ошибок садоводов — полная обрезка кустов в сентябре. На первый взгляд кажется, что обновление зелёной массы пойдёт культуре на пользу, но на самом деле такая процедура может сильно ослабить растения и привести к потере урожая.

5 причин не обрезать клубнику в сентябре

1. Нарушение формирования цветочных почек

Сентябрь — период, когда у клубники активно закладываются почки будущих цветоносов. Если в этот момент удалить листья и сильно ослабить куст, процесс будет нарушен. Весной растение не даст достаточного количества цветоносов, и урожай окажется минимальным.

2. Прекращение фотосинтеза

Листья — это главный источник энергии для куста. Через них идёт фотосинтез, который обеспечивает растение питанием. Если обрезать зелёную массу, клубника теряет способность накапливать необходимые вещества для зимовки и весеннего старта. В результате кусты становятся слабыми и уязвимыми.

3. Снижение зимостойкости

Листва клубники играет роль естественного щита. Она защищает рожки и цветочные почки от заморозков. Если убрать листья слишком рано, растения останутся без этого слоя, и даже умеренные морозы могут серьёзно повредить будущий урожай.

4. Уязвимость корневой системы

Кардинальная обрезка снижает защиту корней, оставляя их без дополнительного покрова. В условиях осенних похолоданий и промерзания верхних слоёв почвы это особенно опасно. Подмороженные корни плохо восстанавливаются весной, что сказывается на развитии всего куста.

5. Задержка весеннего роста

Клубника, обрезанная осенью слишком сильно, весной тратит силы не на цветение и формирование ягод, а на наращивание зелёной массы. Это сильно отодвигает сроки плодоношения, и садовод рискует остаться без полноценного урожая.

Когда проводить обрезку правильно

Наиболее подходящее время для обрезки клубники — сразу после окончания плодоношения, в июле или августе. Тогда у растения есть несколько недель на восстановление и наращивание новых листьев, которые помогут ему спокойно пережить зиму.

В сентябре допустима только лёгкая санитарная чистка: удаление засохших, повреждённых или пожелтевших листьев, а также старых цветоносов. Такая процедура не нанесёт вреда кусту и даже поможет снизить риск развития болезней.

Что ещё важно сделать осенью

• Провести подкормку фосфорно-калийными удобрениями, чтобы укрепить корни и повысить зимостойкость.
• Замульчировать грядки соломой, хвоей или перегноем — это поможет сохранить тепло и влагу в почве.
• Проверить, нет ли заражённых растений, и при необходимости удалить их, чтобы инфекции не распространились на весь участок.

Итог

Полная обрезка клубники в сентябре — ошибка, которая лишает садовода будущего урожая. Грамотный уход в этот период заключается в санитарной очистке, подкормке и подготовке кустов к зиме. Тогда весной растения встретят сезон сильными и здоровыми, а летом порадуют обильным плодоношением.

Три интересных факта

  1. В среднем один куст клубники способен плодоносить 3-4 года, после чего его продуктивность резко снижается.
  2. В листьях клубники содержатся дубильные вещества, и в старину их использовали для приготовления лечебных настоев.
  3. Первые упоминания о садовой клубнике относятся к XVII веку во Франции, где её вывели путём скрещивания двух диких видов — чилийской и виргинской.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенняя обработка теплицы: агрономы назвали ключевые этапы подготовки к зиме сегодня в 10:29

Зимняя ловушка для урожая: одна ошибка при уборке теплицы стоит всего сезона

Узнайте, почему осенняя обработка теплицы играет решающую роль в будущем урожае и какие шаги помогут подготовить её к зиме правильно.

Читать полностью » Хвойные не боятся зимы: секреты подготовки к холодам от опытных садоводов сегодня в 6:22

Вечнозелёные в зоне риска: как подготовить хвойные к лютой зиме – инструкция

Как подготовить хвойные к зиме? 7 важнейших шагов: влагозарядный полив, подкормка, обрезка, защита от болезней, мульчирование и укрытие. Обеспечьте своим туям, елям и соснам здоровую зимовку!

Читать полностью » Хвощ полевой применяют в народной медицине для здоровья почек сегодня в 6:00

Зелёный страж почек: почему хвощ называют природным фильтром для организма

Хвощ полевой — это не только декоративное растение, но и природный помощник для вашего здоровья. Узнайте, как он помогает при заболеваниях почек и как его выращивать дома.

Читать полностью » Подсолнечник Плюшевый мишка подходит для контейнерного выращивания сегодня в 5:55

Мини-подсолнухи для балконов и террас: сорт, который ломает привычные представления

Подарите своему балкону солнечное настроение с подсолнухом "Плюшевый мишка"! Узнайте, как легко ухаживать за ним и наслаждаться его красотой.

Читать полностью » Народные методы против муравьев в цветнике: 2 простых решения для сада сегодня в 5:22

Цветник без муравьев: три шага к садовому счастью с помощью народных средств

Муравьи атакуют цветник? Узнайте, как избавиться от них народными средствами! Травяные отвары и другие простые решения сохранят ваши цветы.

Читать полностью » Садоводы уточнили, что черешня плодоносит на молодых шпорах и требует регулярного прореживания кроны сегодня в 4:47

Формула сладости: правильная крона делает ягоды черешни сочнее

Узнайте, как правильная обрезка черешни в летние месяцы поможет увеличить сладость ягод. Рекомендуем 5 секретов для идеального урожая!

Читать полностью » 5 ядовитых сорняков, которые могут быть в вашем огороде: как распознать и что делать сегодня в 4:22

Зелёные диверсанты: как 5 ядовитых сорняков подрывают здоровье и урожай

Узнайте о 5 самых опасных сорняках, которые могут нанести вред здоровью. Распознайте их, чтобы избежать отравлений и аллергических реакций на даче.

Читать полностью » Опавшая сосновая хвоя повышает риск пожаров и размножения насекомых сегодня в 3:43

Эффектный сад без пожаров и вредителей: правила хвойной мульчи

Сосновая хвоя, используемая в ландшафтном дизайне, может стать как помощником, так и угрозой. Узнайте о рисках и том, как избежать проблем.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошки защищают хозяев благодаря территориальному и материнскому инстинктам
Спорт и фитнес

Вячеслав Фетисов назвал хоккей главным видом спорта в России
Наука и технологии

Восстала из мертвых: древняя Silene stenophylla раскрывает секреты долголетия растений
Еда

Домашний торт Карамельная девочка готовят с карамельным кремом и шоколадной глазурью
Культура и шоу-бизнес

Сергей Соседов заявил, что зрители насытились артистами 1990–2000-х годов
Дом

Эфирные масла для дома: правила выбора и применения
Красота и здоровье

В России с октября начнется подчищающая иммунизация против краснухи
Садоводство

Натуральный гербицид из кухни: уксус, соль и мыло против сорняков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet