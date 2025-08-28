Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:10

Новый штамм COVID может показаться лёгким, но врачи не спешат успокаивать

Иммунолог Болибок: у субварианта COVID-19 выявлен симптом осиплости голоса

Коронавирус продолжает мутировать, и у учёных появляются всё новые поводы для наблюдений. Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о появлении субварианта "Стратус", возникшего в результате рекомбинации двух линий омикрон-штамма.

Главная особенность "Стратуса"

По словам специалиста, у многих заражённых появляется необычный симптом: осиплость или хрипота голоса. При этом он сопровождается более привычными признаками инфекции:

  • кашель,
  • боль в горле,
  • насморк,
  • головная боль,
  • общая слабость и ломота в мышцах.

Как протекает болезнь

Болибок отметил, что в большинстве случаев заболевание переносится легко или в умеренно тяжёлой форме. Повышение температуры встречается редко, а серьёзные осложнения фиксируются нечасто.

Тем не менее, как и прежде, в группе риска остаются пожилые пациенты и люди с хроническими болезнями.

Лечение и профилактика

Специфической терапии пока не существует — врачи работают над облегчением симптомов.

Эксперт напомнил, что снизить риск заражения можно с помощью простых правил:

  • регулярное мытьё рук,
  • проветривание помещений,
  • использование масок и других средств защиты.

Итог

"Стратус" демонстрирует, что коронавирус продолжает менять свои проявления. Новый штамм протекает относительно мягко, но требует осторожности — особенно для уязвимых групп населения.

