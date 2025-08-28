Новый штамм COVID может показаться лёгким, но врачи не спешат успокаивать

Коронавирус продолжает мутировать, и у учёных появляются всё новые поводы для наблюдений. Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о появлении субварианта "Стратус", возникшего в результате рекомбинации двух линий омикрон-штамма.

Главная особенность "Стратуса"

По словам специалиста, у многих заражённых появляется необычный симптом: осиплость или хрипота голоса. При этом он сопровождается более привычными признаками инфекции:

кашель,

боль в горле,

насморк,

головная боль,

общая слабость и ломота в мышцах.

Как протекает болезнь

Болибок отметил, что в большинстве случаев заболевание переносится легко или в умеренно тяжёлой форме. Повышение температуры встречается редко, а серьёзные осложнения фиксируются нечасто.

Тем не менее, как и прежде, в группе риска остаются пожилые пациенты и люди с хроническими болезнями.

Лечение и профилактика

Специфической терапии пока не существует — врачи работают над облегчением симптомов.

Эксперт напомнил, что снизить риск заражения можно с помощью простых правил:

регулярное мытьё рук,

проветривание помещений,

использование масок и других средств защиты.

Итог

"Стратус" демонстрирует, что коронавирус продолжает менять свои проявления. Новый штамм протекает относительно мягко, но требует осторожности — особенно для уязвимых групп населения.