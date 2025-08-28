Новый штамм COVID может показаться лёгким, но врачи не спешат успокаивать
Коронавирус продолжает мутировать, и у учёных появляются всё новые поводы для наблюдений. Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о появлении субварианта "Стратус", возникшего в результате рекомбинации двух линий омикрон-штамма.
Главная особенность "Стратуса"
По словам специалиста, у многих заражённых появляется необычный симптом: осиплость или хрипота голоса. При этом он сопровождается более привычными признаками инфекции:
- кашель,
- боль в горле,
- насморк,
- головная боль,
- общая слабость и ломота в мышцах.
Как протекает болезнь
Болибок отметил, что в большинстве случаев заболевание переносится легко или в умеренно тяжёлой форме. Повышение температуры встречается редко, а серьёзные осложнения фиксируются нечасто.
Тем не менее, как и прежде, в группе риска остаются пожилые пациенты и люди с хроническими болезнями.
Лечение и профилактика
Специфической терапии пока не существует — врачи работают над облегчением симптомов.
Эксперт напомнил, что снизить риск заражения можно с помощью простых правил:
- регулярное мытьё рук,
- проветривание помещений,
- использование масок и других средств защиты.
Итог
"Стратус" демонстрирует, что коронавирус продолжает менять свои проявления. Новый штамм протекает относительно мягко, но требует осторожности — особенно для уязвимых групп населения.
