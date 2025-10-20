Коронавирус снова удивил учёных: штамм XFG объединил черты двух омикронов

Мир снова обсуждает появление нового штамма коронавируса — "Стратус" (Stratus), официально обозначенного как XFG. В Белоруссии и соседних странах уже зафиксированы первые случаи заражения. Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Ирина Вальчук в интервью изданию sb.by рассказала, почему этот вариант вируса получил необычное прозвище "Франкенштейн" и чем он отличается от прежних.

"По этой причине XFG ещё нередко называют "Франкенштейн", поскольку он по сути представляет собой гибрид из двух генетических субвариантов", — отметила эпидемиолог Ирина Вальчук.

Как появился штамм "Стратус"

Новый подвариант XFG возник в результате слияния двух вариантов омикрона, объединив их генетический материал. Такие процессы — не редкость для вирусов. Когда два подтипа циркулируют одновременно, они могут "обмениваться" частями кода, создавая гибридные формы.

"Подобные мутации — отличительная черта эволюции SARS-CoV-2. Это происходило и во время пандемии, и сейчас, когда коронавирус стал сезонным заболеванием", — объяснила Вальчук.

Именно из-за этого свойства вируса штамм и получил неофициальное название "Франкенштейн" - по аналогии с литературным персонажем, созданным из разных частей.

Чем "Стратус" отличается от других штаммов

По словам эксперта, XFG унаследовал характеристики сразу двух "родительских" линий омикрона. Это делает его высокозаразным, способным быстро распространяться даже среди людей с иммунитетом после прививки или предыдущего заражения.