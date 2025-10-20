Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Новый коронавирус SARS-CoV-2
© commons.wikimedia.org by NIH Image Gallery from Bethesda, Maryland, USA is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:12

Коронавирус снова удивил учёных: штамм XFG объединил черты двух омикронов

В Белоруссии выявили новый гибридный штамм коронавируса XFG

Мир снова обсуждает появление нового штамма коронавируса — "Стратус" (Stratus), официально обозначенного как XFG. В Белоруссии и соседних странах уже зафиксированы первые случаи заражения. Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Ирина Вальчук в интервью изданию sb.by рассказала, почему этот вариант вируса получил необычное прозвище "Франкенштейн" и чем он отличается от прежних.

"По этой причине XFG ещё нередко называют "Франкенштейн", поскольку он по сути представляет собой гибрид из двух генетических субвариантов", — отметила эпидемиолог Ирина Вальчук.

Как появился штамм "Стратус"

Новый подвариант XFG возник в результате слияния двух вариантов омикрона, объединив их генетический материал. Такие процессы — не редкость для вирусов. Когда два подтипа циркулируют одновременно, они могут "обмениваться" частями кода, создавая гибридные формы.

"Подобные мутации — отличительная черта эволюции SARS-CoV-2. Это происходило и во время пандемии, и сейчас, когда коронавирус стал сезонным заболеванием", — объяснила Вальчук.

Именно из-за этого свойства вируса штамм и получил неофициальное название "Франкенштейн" - по аналогии с литературным персонажем, созданным из разных частей.

Чем "Стратус" отличается от других штаммов

По словам эксперта, XFG унаследовал характеристики сразу двух "родительских" линий омикрона. Это делает его высокозаразным, способным быстро распространяться даже среди людей с иммунитетом после прививки или предыдущего заражения.

Характеристика Описание
Происхождение Гибрид двух подвариантов омикрона
Официальное обозначение XFG
Неофициальное название Stratus ("Стратус")
Прозвище "Франкенштейн"
Основные свойства Высокая заразность, быстрое распространение
Тяжесть течения В целом лёгкая, но опасна для пожилых и хронических больных

Хотя "Стратус" не вызывает более тяжёлого течения болезни, чем другие формы омикрона, его скорость распространения настораживает эпидемиологов. В крупных городах это может привести к новым волнам заболеваемости.

Почему гибридные штаммы не редкость

Коронавирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует, подстраиваясь под иммунную систему человека. Когда в организме заражённого присутствуют два разных подтипа вируса, может произойти рекомбинация - обмен фрагментами РНК. Так появляются новые гибридные формы.

Подобные случаи уже фиксировались в 2022–2023 годах, когда были обнаружены гибриды дельты и омикрона, получившие обозначения XD и XF.

Как передаётся новый вирус

"Стратус" распространяется воздушно-капельным путём, как и предыдущие варианты коронавируса. Он отличается коротким инкубационным периодом — первые симптомы появляются через 1-3 дня после контакта с больным.

К основным признакам заражения относятся:

  • повышенная температура;

  • кашель, першение в горле;

  • головная боль, слабость;

  • насморк и потеря обоняния (реже, чем раньше).

Вальчук отмечает, что иммунитет после вакцинации или перенесённой инфекции всё ещё защищает от тяжёлого течения болезни, однако заражение всё же возможно.

Советы шаг за шагом: как защититься от "Стратуса"

  1. Продолжайте вакцинироваться. Прививки остаются лучшей защитой от тяжёлых осложнений.

  2. Избегайте скоплений людей в период подъёма заболеваемости. Маски и проветривание помещений всё ещё эффективны.

  3. Укрепляйте иммунитет. Достаточный сон, витамины и физическая активность помогают организму сопротивляться вирусам.

  4. Не занимайтесь самолечением. При повышенной температуре и боли в горле лучше обратиться к врачу, особенно при хронических заболеваниях.

  5. Следите за здоровьем пожилых родственников. У них риск осложнений выше, чем у молодых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать первые симптомы.
    Последствие: Увеличение вероятности заражения окружающих.
    Альтернатива: Оставаться дома и пройти тест.

  • Ошибка: Считать, что COVID-19 "уже закончился".
    Последствие: Невнимательность к мерам профилактики.
    Альтернатива: Соблюдать осторожность в сезон ОРВИ.

  • Ошибка: Отказываться от вакцинации из-за лёгкого течения.
    Последствие: Риск осложнений у уязвимых групп.
    Альтернатива: Ревакцинация по рекомендации врача.

Плюсы и минусы нового штамма

Аспект Плюсы (для эпидемиологов) Минусы (для населения)
Характер мутаций Позволяет изучать эволюцию вируса Усложняет прогнозы по вакцинации
Клиническое течение Лёгкое у большинства пациентов Быстрое распространение, высокая заразность
Иммунная защита Сохраняется после прививки Может снижаться через 6 месяцев
Социальный эффект Повышает готовность систем здравоохранения Увеличивает нагрузку на больницы

А что если вирус станет сезонным?

Ирина Вальчук подчёркивает: коронавирус постепенно переходит в категорию сезонных инфекций, подобных гриппу или ОРВИ. Это означает, что периоды подъёма заболеваемости будут повторяться ежегодно, чаще осенью и зимой.

Главное отличие — постоянная мутация вируса. Поэтому наблюдение за новыми вариантами и адаптация вакцин остаются необходимыми мерами.

FAQ

Почему штамм называют "Франкенштейном"?
Потому что он объединяет гены двух разных подвариантов, образуя своего рода "вирус-гибрид".

Опаснее ли "Стратус" для здоровья, чем другие формы?
Пока нет данных о повышенной летальности. Он просто более заразный.

Поможет ли старая вакцина против нового штамма?
Да, вакцинация снижает риск тяжёлого течения, хотя эффективность против заражения может быть ниже.

Мифы и правда

Миф: Гибридные штаммы создают в лабораториях.
Правда: Они появляются естественным образом, когда два варианта вируса заражают одного человека.

Миф: "Стратус" вызывает тяжёлые пневмонии.
Правда: В большинстве случаев болезнь протекает легко, как простуда.

Миф: Переболев один раз, можно не опасаться новых штаммов.
Правда: Иммунитет со временем снижается, а вирус постоянно мутирует.

