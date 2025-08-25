Паника бьёт по иммунитету сильнее вируса: простые шаги против "стратуса"

сегодня в 9:10

Операция на сердце стала единственным шансом выжить

В Тюмени врачи провели сложную операцию по повторной замене аортального клапана 60-летнему мужчине. Из-за отказа биопротеза пациент едва мог пройти несколько шагов. Сейчас он проходит реабилитацию и идёт на поправку.

сегодня в 9:04

Жизнь на дне рюмки: как Санкт-Петербург борется с алкогольной зависимостью

В Санкт-Петербурге более 18 тысяч человек страдают алкоголизмом. Узнайте о программах реабилитации, историях пациентов и методах борьбы с зависимостью.

сегодня в 8:05

Южные пауки добрались до Москвы: почему их становится всё больше

В Подмосковье всё чаще встречают ядовитую аргиопу — паука с яркой «осиной» окраской. Биолог объяснил, что вид мигрирует на север из-за потепления. Укус для детей и аллергиков может быть опасен.

сегодня в 8:04

Еда как лекарство: диетологи меняют подход к питанию на работе и в школе

Диетолог Александра Разаренова объясняет, почему признание ожирения социально значимым заболеванием – важный шаг. Комплексный подход и изменение пищевой среды – ключ к решению проблемы.

сегодня в 7:04

Скажи нет чипсам: как этот популярный продукт влияет на твою поджелудочную железу

Ежедневное употребление чипсов смертельно опасно для сердца и сосудов. Врач-гастроэнтеролог рассказала о вредных компонентах, повышенном содержании соли и риске развития рака. Узнайте, как этот популярный снек влияет на ваш организм.

сегодня в 7:01

Алкогольный эффект: человек перестаёт узнавать самого себя

Врач предупредил: редкий бокал спиртного снижает концентрацию и память лишь на время, но регулярное употребление может привести к стойким когнитивным нарушениям и изменению личности.

сегодня в 6:17

Один диагноз перечеркнул права — и стал поводом для уголовного дела

В Амурской области психиатр-нарколог обвиняется в получении взятки и служебном подлоге: за 15 тыс. рублей он выдал пациенту с запрещённым диагнозом фиктивную справку для получения водительских прав.

сегодня в 6:04

В России 4 случая холеры из Индии: глава Роспотребнадзора о быстрых симптомах и лечении

В России зафиксировано 4 случая холеры, все они были завезены из Индии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стремительном развитии инфекции и важности своевременной медицинской помощи для полного восстановления здоровья пациентов.

