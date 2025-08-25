Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 12:18

Паника бьёт по иммунитету сильнее вируса: простые шаги против "стратуса"

Эксперт Онищенко: паника перед штаммом "стратус" ослабляет иммунитет

Новый вариант коронавируса — "стратус" — вызывает тревогу у россиян, но паника только вредит. Об этом в беседе с aif. ru рассказал эпидемиолог, академик РАН и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко.

Главное — не паниковать
По словам специалиста, состояние крайнего страха снижает защитные силы организма:

"Страх способен повлиять на иммунитет, ухудшив его".

Поэтому важно сохранять спокойствие и следовать простым рекомендациям.

Советы эпидемиолога

  • Привиться от гриппа — это укрепит иммунную защиту.
  • Одежда по погоде — переохлаждение повышает риск заражения.
  • Сон и питание — соблюдать режим сна и придерживаться правильного рациона.
  • Маска — использовать при контакте с заболевшими.

Итог
Онищенко подчеркнул: серьёзных сложностей удастся избежать, если придерживаться базовых правил гигиены и заботы о здоровье.

