Паника бьёт по иммунитету сильнее вируса: простые шаги против "стратуса"
Новый вариант коронавируса — "стратус" — вызывает тревогу у россиян, но паника только вредит. Об этом в беседе с aif. ru рассказал эпидемиолог, академик РАН и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко.
Главное — не паниковать
По словам специалиста, состояние крайнего страха снижает защитные силы организма:
"Страх способен повлиять на иммунитет, ухудшив его".
Поэтому важно сохранять спокойствие и следовать простым рекомендациям.
Советы эпидемиолога
- Привиться от гриппа — это укрепит иммунную защиту.
- Одежда по погоде — переохлаждение повышает риск заражения.
- Сон и питание — соблюдать режим сна и придерживаться правильного рациона.
- Маска — использовать при контакте с заболевшими.
Итог
Онищенко подчеркнул: серьёзных сложностей удастся избежать, если придерживаться базовых правил гигиены и заботы о здоровье.
