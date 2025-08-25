Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:54

Коронавирус играет в прятки: почему "Стратус" сложно выявить

Врач-дезинфектолог объяснил, как появился новый вариант коронавируса «Стратус»

О новом подтипе коронавируса под названием "Стратус" рассказал врач-дезинфектолог Николай Дубинин в беседе с "Российской газетой".

Особенности течения болезни
Симптомы у "Стратуса" такие же, как у других штаммов COVID-19.
Однако число тяжёлых случаев меньше, чем при заражении другими вариантами.
В группе риска остаются люди с хроническими заболеваниями (особенно дыхательной системы) и пожилые пациенты.

Как появился "Стратус"
По словам специалиста, новый вариант возник в результате объединения двух вирусных линий — LF.7 и LP.8.1.2.

Главные характеристики:

  • повышенная заразность,
  • трудности при верификации диагноза — подтвердить заражение именно этим подтипом сложно.

Итог
"Стратус" опасен прежде всего для уязвимых групп населения, но реже вызывает тяжёлые формы заболевания, чем предыдущие разновидности коронавируса.

