Коронавирус играет в прятки: почему "Стратус" сложно выявить

О новом подтипе коронавируса под названием "Стратус" рассказал врач-дезинфектолог Николай Дубинин в беседе с "Российской газетой".

Особенности течения болезни

Симптомы у "Стратуса" такие же, как у других штаммов COVID-19.

Однако число тяжёлых случаев меньше, чем при заражении другими вариантами.

В группе риска остаются люди с хроническими заболеваниями (особенно дыхательной системы) и пожилые пациенты.



Как появился "Стратус"

По словам специалиста, новый вариант возник в результате объединения двух вирусных линий — LF.7 и LP.8.1.2.

Главные характеристики:

повышенная заразность,

трудности при верификации диагноза — подтвердить заражение именно этим подтипом сложно.

Итог

"Стратус" опасен прежде всего для уязвимых групп населения, но реже вызывает тяжёлые формы заболевания, чем предыдущие разновидности коронавируса.