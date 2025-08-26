Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
исследование под водой
© https://commons.wikimedia.org by Vincent Lou is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:39

Парадокс подводной геологии: почему старые слои оказываются на поверхности

Геологи обнаружили подводные холмы в Северном море, изменяющие представления о стратиграфии

Глубоко под водами Северного моря скрывается загадка, которая заставляет учёных пересматривать основы геологии. Исследователи обнаружили здесь сотни гигантских песчаных холмов, достигающих нескольких километров в ширину. Согласно пресс-релизу Манчестерского университета, эти образования "бросают вызов фундаментальным геологическим принципам".

Что такое синкиты и флоатиты?

Холмы образовались над так называемыми синкитами — структурами, возникшими в результате стратиграфической инверсии. Ранее в таких масштабах их никогда не находили.

"Это открытие раскрывает геологический процесс, который мы ранее не наблюдали в таких масштабах", — говорит геофизик Мадс Хуузе из Манчестерского университета.

Ученые обнаружили структуры, в которых плотный песок погрузился в более легкие отложения, всплывшие на поверхность песка, фактически перевернув привычные слои, которые мы ожидали увидеть, и создав огромные холмы на дне моря.

Нарушение временного порядка

Обычно геологические слои формируются последовательно: более древние — внизу, молодые — сверху. Но стратиграфическая инверсия меняет этот порядок. Более молодые слои опускаются, а старые поднимаются. Это может происходить из-за оползней, тектонических сдвигов или других процессов.

Геофизики Мадс Хуузе и Ян Эрик Рудьорд из норвежской компании Aker BP использовали детальные сейсмические данные. Акустические волны, проходя через породы разной плотности, позволили составить карту дна. Оказалось, что обширные участки морского дна буквально перевёрнуты: молодые плотные слои песка оказались под более старыми и лёгкими.

Со временем тяжёлый песок опустился, вытеснив наверх пористый материал — его учёные назвали "флоатитами".

Когда это произошло?

Исследователи полагают, что инверсия случилась на границе миоцена и плиоцена — около 5,3 млн лет назад. Землетрясения или другие катаклизмы могли разрушить верхний слой, позволив песку опуститься. За миллионы лет структура покрылась новыми отложениями, сформировав современный рельеф дна.

Сейчас команда работает над уточнением своей модели. Это поможет лучше понять:

  • устойчивость земной коры под океаном,
  • процессы, влияющие на её свойства,
  • миграцию жидкостей в недрах.

"Это исследование показывает, как жидкости и осадки могут перемещаться в земной коре неожиданными способами. Понимание того, как образовались эти синкиты, может существенно изменить наши подходы к оценке подземных резервуаров, герметизации и миграции жидкостей — всё это жизненно важно для улавливания и хранения углерода", — говорит Хуузе.

Как и в случае со многими научными открытиями, есть много скептиков, но есть и те, кто поддерживает новую модель. Время и дальнейшие исследования покажут, насколько широко применима эта модель.

