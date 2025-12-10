Стратеги поднялись в воздух — и началась буря: патруль России и Китая встревожил Японию

Совместный полёт российской и китайской авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе стал причиной дипломатического напряжения. На ситуацию обратили внимание власти Японии, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на официальные заявления сторон.

Реакция Токио на совместное патрулирование

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что действия двух государств рассматриваются как фактор риска для региональной безопасности. По его словам, правительство уже передало Москве и Пекину свою позицию по дипломатическим каналам. Токио намерен придерживаться курса на укрепление собственной обороны, учитывая сложившуюся обстановку и активность иностранных ВВС вблизи японских границ.

"Считаем, что это заслуживает серьезной обеспокоенности с точки зрения безопасности нашей страны", — сказал Минору Кихара.

В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что Япония продолжит предпринимать все необходимые шаги для защиты своего воздушного пространства и реагирования на подобные эпизоды.

Данные Минобороны России о миссии

В Минобороны России сообщили, что патрулирование состоялось 9 декабря и проводилось совместно с военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая. Миссия стала частью двустороннего плана военного сотрудничества на 2025 год. Российское военное ведомство отдельно указало, что полёт носил плановый характер и не был направлен против третьих стран.

На отдельных участках маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. При этом, как подчёркивает российская сторона, экипажи строго соблюдали нормы международного права. Контролировался и вопрос пересечения границ — в Минобороны заявили, что нарушения воздушного пространства иностранных государств не допускались.

Позиция китайского Минобороны

Свои комментарии предоставило и Минобороны Китая. Ведомство подчеркнуло, что совместные действия с Россией служат демонстрацией способности двух стран поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В заявлении отмечается, что такие полёты являются частью сотрудничества, направленного на укрепление доверия между вооружёнными силами и повышение уровня совместной готовности.

Регион остаётся одной из самых чувствительных зон для военной активности, и каждое подобное патрулирование вызывает реакцию соседних государств. Выступления представителей Японии и официальные разъяснения Москвы и Пекина показывают, что ситуация остаётся в центре международного внимания.