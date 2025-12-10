Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке
Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке
© мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:44

Стратеги поднялись в воздух — и началась буря: патруль России и Китая встревожил Японию

Патрулирование авиации РФ и Китая вызвало обеспокоенность Японии — Минору Кихара

Совместный полёт российской и китайской авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе стал причиной дипломатического напряжения. На ситуацию обратили внимание власти Японии, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на официальные заявления сторон.

Реакция Токио на совместное патрулирование

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что действия двух государств рассматриваются как фактор риска для региональной безопасности. По его словам, правительство уже передало Москве и Пекину свою позицию по дипломатическим каналам. Токио намерен придерживаться курса на укрепление собственной обороны, учитывая сложившуюся обстановку и активность иностранных ВВС вблизи японских границ.

"Считаем, что это заслуживает серьезной обеспокоенности с точки зрения безопасности нашей страны", — сказал Минору Кихара.

В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что Япония продолжит предпринимать все необходимые шаги для защиты своего воздушного пространства и реагирования на подобные эпизоды.

Данные Минобороны России о миссии

В Минобороны России сообщили, что патрулирование состоялось 9 декабря и проводилось совместно с военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая. Миссия стала частью двустороннего плана военного сотрудничества на 2025 год. Российское военное ведомство отдельно указало, что полёт носил плановый характер и не был направлен против третьих стран.

На отдельных участках маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. При этом, как подчёркивает российская сторона, экипажи строго соблюдали нормы международного права. Контролировался и вопрос пересечения границ — в Минобороны заявили, что нарушения воздушного пространства иностранных государств не допускались.

Позиция китайского Минобороны

Свои комментарии предоставило и Минобороны Китая. Ведомство подчеркнуло, что совместные действия с Россией служат демонстрацией способности двух стран поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В заявлении отмечается, что такие полёты являются частью сотрудничества, направленного на укрепление доверия между вооружёнными силами и повышение уровня совместной готовности.

Регион остаётся одной из самых чувствительных зон для военной активности, и каждое подобное патрулирование вызывает реакцию соседних государств. Выступления представителей Японии и официальные разъяснения Москвы и Пекина показывают, что ситуация остаётся в центре международного внимания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трамп возглавил список Politico 28 самых влиятельных фигур Европы — ТАСС вчера в 16:07
Когда Европа оглядывается на Вашингтон и Москву: рейтинг Politico показывает, кто реально задаёт тон

Politico включило в топ европейских влиятельных фигур лидеров России и США. Их влияние оказалось сопоставимо с ключевыми политиками ЕС — и это меняет баланс.

Читать полностью » Трамп: Преимущество в украинском конфликте всегда было за Россией вчера в 15:25
Преимущество у РФ с первого дня: резонансное заявление Трампа меняет тон дискуссии по украинскому конфликту

Трамп вновь заявил, что преимущество в украинском конфликте остаётся за Россией, — комментарий, который вписывается в его устойчивую внешнеполитическую риторику.

Читать полностью » Трамп может исключить Зеленского из мирных переговоров по Украине — ТАСС вчера в 10:09
Трамп и Путины согласны, а Зеленский не читает мирный план: что это значит для Украины

Дональд Трамп может исключить Владимира Зеленского из мирных переговоров по Украине. Американский президент разочарован его нежеланием идти на компромиссы.

Читать полностью » Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи перерастает в боевые действия с авиацией — Thai PBS вчера в 10:09
Военное столкновение на границе Таиланда и Камбоджи: почему ситуация продолжает накаляться

Ситуация на границе Таиланда и Камбоджи продолжает ухудшаться: число погибших тайских военнослужащих возросло, а столкновения приобрели новые масштабы.

Читать полностью » Зеленский заявил, что компромисс по территориальному вопросу не найден 08.12.2025 в 22:30
Территории превратились в красную линию: Зеленский признал, что компромисса не видно даже на горизонте

Зеленский заявил, что переговоры продвигаются, но территориальный компромисс остаётся недостижимым, а мирный план США пересмотрен в пользу украинской позиции.

Читать полностью » Гренландия стремится к восстановлению доверия с США после заявлений Трампа — министр Моцфельдт 08.12.2025 в 15:50
Кризис доверия: как Гренландия преодолевает последствия заявлений Трампа о контроле

Гренландия должна восстановить доверие к США для продолжения сотрудничества. Минэкономики острова подчеркивает важность открытого диалога между странами.

Читать полностью » Новое обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей привело к жертвам среди мирных жителей 08.12.2025 в 15:43
Камбоджа призывает к расследованию: как вторжение тайских танков в Прейчан привело к трагедии

Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей привело к вторжению тайских танков и новым жертвам среди мирных жителей. Как развиваются события?

Читать полностью » Польша освобождена от обязательств по приему мигрантов в 2026 году — Марчин Кервиньский 08.12.2025 в 15:31
Польша выигрывает борьбу с миграцией: как страна избежала выполнения обязательств по приему мигрантов

В 2026 году Польша будет освобождена от обязательств по приему мигрантов. Это решение вызвало волну недовольства среди южных стран ЕС.

Читать полностью »

Новости
Дом
Свежие следы пота удаляются легче при своевременной обработке — эксперты по быту
ЮФО
В горах края ожидается дождь, мокрый снег и снег с гололёдом — синоптик Вильфанд
Красота и здоровье
Гипертония может привести к потере зрения у пациентов — офтальмологи
Красота и здоровье
Прием антибиотиков нельзя прекращать самовольно — невролог Рожков
Красота и здоровье
Исследование зафиксировало усиление мозговых процессов при кетозе — life.ru
Красота и здоровье
Заклеивание рта ухудшает дыхание во время сна — Виктория Радько
Красота и здоровье
Центр Гамалеи выпустил три валидационные серии мРНК-препарата — Александр Гинцбург
Красота и здоровье
Рост заболеваемости гриппом превысил 23 тысячи случаев — Life.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet