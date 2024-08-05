Расследование покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании обрастает все более интригующими и сенсационными деталями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние данные расследования, опубликованные журналистами The New York Times, и выразила свое удивление выявленными фактами.

Захарова обратила внимание на то, что полиция Пенсильвании еще за полтора часа до покушения имела фотографии стрелка Томаса Мэттью Крукса, который находился на территории комплекса, где должен был выступать Трамп, и использовал оптический дальномер. При этом Секретная служба США не предприняла никаких действий.

Журналисты также выяснили, что из охраняемого периметра было исключено здание склада, с крыши которого Крукс и совершил покушение. Попасть на крышу можно было без какого-либо досмотра. Захарова задала риторический вопрос о том, кто отдал приказ об исключении здания из периметра охраны, и сама же на него ответила: Секретная служба США, руководство которой было назначено Джо Байденом.

Кроме того, стало известно, что Крукс искал в интернете информацию о расстоянии между Ли Харви Освальдом и Джоном Кеннеди, а также имел собственные дроны, которые запускал накануне митинга. Секретная служба также отказалась от встречи с местной полицией, которая заподозрила Крукса накануне покушения.

Захарова иронично предложила американским спецслужбам перенаправить часть своих ресурсов, затрачиваемых на слежку за российскими дипломатами, на укрепление безопасности американских политиков.

В заключение Захарова отметила, что вся эта ситуация выглядит как огромный мыльный пузырь, наполненный ложью и обманом. Она подчеркнула, что США, провозглашающие себя исключительными и лучшими, на самом деле демонстрируют некомпетентность и неспособность обеспечить безопасность даже своих первых лиц.

Расследование покушения на Трампа продолжается, и новые факты вызывают все больше вопросов к действиям Секретной службы США. Остается наблюдать за развитием событий и надеяться, что виновные будут привлечены к ответственности.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)