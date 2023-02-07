Правительство Латвии, Литвы, Эстронии и Финляндии ввели запрет на импорт нефетпродуктов из России, бензин в канистрах также включен в список. Об этом сообщила представитель Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.

"С 6 февраля нефтепродукты из России запрещается покупать, ввозить и передавать. В список запрещенных товаров также входит топливо, используемое для автомобилей"

Стоит отметить, что у жителя Евросоюза есть возможность покупать российское топливо только в том случае, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.

"Запрещено ввозить в Евросоюз топливо, которое было закуплено у России с помощью канистры с топливом, поскольку такой ввоз не считается удовлетворением основных потребностей, включая завершение поездки"

Запрет на импорт нефтепродуков из России действует одинаково во всех странах Балтии и Финляндии. В случае нарушения бензин из канистры могут попросить "отвезти или отказаться от него в пользу государства".