Уехал на зиму — остался на годы: как россияне оседают в тёплых странах без визы
Безвиз, стабильность и своё комьюнити — вот, по мнению одной российской путешественницы, ключевые факторы, влияющие на выбор страны для переезда. В блоге "Я — Катя, в путешествиях без плана Б" на платформе Дзен она поделилась топ-5 стран, в которые чаще всего перебираются россияне.
№1 — Сербия
"Сербия не в ЕС, но лояльна к россиянам", — пишет автор.
Безвизовый режим, аренда от $250, простая адаптация.
Плюсы:
- нейтральное отношение местных;
- низкий порог входа;
- уже сформировавшиеся русские комьюнити — врачи, доставки, салоны, мероприятия.
№2 — Турция
"Тысячи русских живут здесь без планов на возвращение".
Среди ключевых факторов:
- лёгкое оформление ВНЖ (особенно раньше);
- разнообразные климатические зоны;
- доступность как городов, так и курортов.
№3 — Казахстан
"Алматы, Астана, Шымкент — города, где легко снять жильё и начать всё с нуля".
Почему Казахстан:
- близко, дешёвые билеты;
- безвизовый въезд;
- доступная аренда и бытовая инфраструктура;
- возможность оформить ВНЖ быстро и недорого.
№4 — Грузия
Тёплая и доброжелательная страна с простыми условиями для жизни:
- мягкий климат;
- дешёвое жильё;
- кухня, которая влюбляет с первого хинкали;
- не требуется виза, удобно пересекать границу.
№5 — ОАЭ
На последней строчке — страна возможностей с Ближнего Востока.
"Безопасно, безналогово, стабильная экономика. Статус и легализация — через бизнес", — подчёркивает блогерка.
ОАЭ выбирают:
- фрилансеры и IT-специалисты;
- предприниматели, открывающие фирмы в Дубае или Шардже;
- те, кто ищет уровень, сервис и чёткие правила игры.
Тренд очевиден
За каждым пунктом рейтинга — реальные истории переездов, чаще всего в одиночку или с ноутбуком. Люди ищут безопасность, понятные правила, климат и возможность стартовать заново. И, как подчёркивает автор блога, многие изначально уезжали "на пару месяцев", а остаются на годы.
