Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Уехал на зиму — остался на годы: как россияне оседают в тёплых странах без визы

Сербия, Турция и Казахстан вошли в топ стран для переезда россиян в 2025 году

Безвиз, стабильность и своё комьюнити — вот, по мнению одной российской путешественницы, ключевые факторы, влияющие на выбор страны для переезда. В блоге "Я — Катя, в путешествиях без плана Б" на платформе Дзен она поделилась топ-5 стран, в которые чаще всего перебираются россияне.

№1 — Сербия

"Сербия не в ЕС, но лояльна к россиянам", — пишет автор.

Безвизовый режим, аренда от $250, простая адаптация.

Плюсы:

  • нейтральное отношение местных;
  • низкий порог входа;
  • уже сформировавшиеся русские комьюнити — врачи, доставки, салоны, мероприятия.

№2 — Турция

"Тысячи русских живут здесь без планов на возвращение".

Среди ключевых факторов:

  • лёгкое оформление ВНЖ (особенно раньше);
  • разнообразные климатические зоны;
  • доступность как городов, так и курортов.

№3 — Казахстан

"Алматы, Астана, Шымкент — города, где легко снять жильё и начать всё с нуля".

Почему Казахстан:

  • близко, дешёвые билеты;
  • безвизовый въезд;
  • доступная аренда и бытовая инфраструктура;
  • возможность оформить ВНЖ быстро и недорого.

№4 — Грузия
Тёплая и доброжелательная страна с простыми условиями для жизни:

  • мягкий климат;
  • дешёвое жильё;
  • кухня, которая влюбляет с первого хинкали;
  • не требуется виза, удобно пересекать границу.

№5 — ОАЭ

На последней строчке — страна возможностей с Ближнего Востока.

"Безопасно, безналогово, стабильная экономика. Статус и легализация — через бизнес", — подчёркивает блогерка.

ОАЭ выбирают:

  • фрилансеры и IT-специалисты;
  • предприниматели, открывающие фирмы в Дубае или Шардже;
  • те, кто ищет уровень, сервис и чёткие правила игры.

Тренд очевиден
За каждым пунктом рейтинга — реальные истории переездов, чаще всего в одиночку или с ноутбуком. Люди ищут безопасность, понятные правила, климат и возможность стартовать заново. И, как подчёркивает автор блога, многие изначально уезжали "на пару месяцев", а остаются на годы.

