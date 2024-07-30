Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров высказал мнение, что отказ некоторых государств признавать результаты президентских выборов в Венесуэле является вмешательством во внутренние дела суверенной страны.

Ранее правительство Венесуэлы объявило об отзыве своих дипломатических представителей из ряда стран Латинской Америки, включая Перу, которые не признали итоги президентских выборов. Одновременно Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих дипломатов с венесуэльской территории.

Комментируя решение Венесуэлы отозвать своих дипломатов из стран, не признавших результаты выборов, Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что понятия "признать" или "не признать" являются пережитками колониального прошлого. Он подчеркнул, что признание или непризнание — это форма вмешательства во внутренние дела независимого государства, что и стало причиной решения МИД Венесуэлы.

Дипломат также добавил, что правительство президента Николаса Мадуро и венесуэльский народ не придают значения субъективным оценкам некоторых лидеров. По его словам, речь идет, прежде всего, о политических заявлениях, которые справедливо расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.

Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в избирательный процесс и в право народа на самоопределение.

Вечером в понедельник в Венесуэле начались протестные акции, в столице Каракасе происходят столкновения между полицейскими силами и манифестантами.

Фото: agenciabrasil. ebc.com.br/Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr (Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license)