Премьер Ибрагим заявил, что движущей силой будущей экономики будут страны Глобального Юга

На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнул значительную роль стран Глобального Юга в формировании будущей мировой экономики.

По его словам, страны Глобального Юга вносят существенный вклад в мировую экономику, на их долю приходится около 40% мирового валового продукта, а также они являются домом для примерно 85% населения планеты.

Анвар Ибрагим также указал на прогнозы, согласно которым к 2030 году три из четырех крупнейших экономик мира будут принадлежать странам Глобального Юга.

Премьер-министр Малайзии отметил важность налаживания прочных связей для участия в этом росте и содействия созданию более сбалансированного мирового порядка. Подобно России, Малайзия видит большой потенциал в развивающихся экономиках и стремится к развитию взаимовыгодных партнерских отношений, способствующих процветанию всех сторон.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

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