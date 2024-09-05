Премьер Ибрагим заявил, что движущей силой будущей экономики будут страны Глобального Юга

На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнул значительную роль стран Глобального Юга в формировании будущей мировой экономики.
По его словам, страны Глобального Юга вносят существенный вклад в мировую экономику, на их долю приходится около 40% мирового валового продукта, а также они являются домом для примерно 85% населения планеты.
Анвар Ибрагим также указал на прогнозы, согласно которым к 2030 году три из четырех крупнейших экономик мира будут принадлежать странам Глобального Юга.
Премьер-министр Малайзии отметил важность налаживания прочных связей для участия в этом росте и содействия созданию более сбалансированного мирового порядка. Подобно России, Малайзия видит большой потенциал в развивающихся экономиках и стремится к развитию взаимовыгодных партнерских отношений, способствующих процветанию всех сторон.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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