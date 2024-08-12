ЕС оказывает Греции масштабную помощь в борьбе с крупным лесным пожаром, который угрожает пригородам Афин

Европейский Союз окажет помощь Греции в борьбе с мощным природным пожаром, который бушует вблизи Афин. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Для помощи в тушении пожара в Грецию будут направлены пожарные и специальная техника из нескольких стран ЕС. Италия отправит два пожарных самолета, которые должны прибыть во вторник. Франция направит 180 пожарных, 55 грузовиков и вертолет, которые прибудут в Грецию в понедельник.

Кроме того, пожарные бригады из Чехии и Румынии также будут направлены в Грецию для помощи в локализации пожара. Чехия отправит 75 пожарных и 25 единиц техники. Помощь также предложили Испания, Кипр и Турция.

Природный пожар, который считается сильнейшим в Греции за этот год, распространился на пригороды Афин, в результате чего сотни людей были вынуждены эвакуироваться. Почти 700 пожарных, 190 пожарных машин и 33 воздушных судна продолжают борьбу с пожаром, который вспыхнул в воскресенье в 35 км к северу от Афин.

Власти предупреждают, что этот пожар будет представлять повышенную опасность как минимум до четверга. Еврокомиссия и страны ЕС готовы оказать дальнейшую помощь Греции в борьбе с пожаром.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Джебулон, ( Creative Commons CC0 1.0 )