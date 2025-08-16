Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:40

Братья Дафферы готовят побег от Netflix: кто переманивает создателей "Очень странных дел"

Variety: братья Дафферы ведут переговоры с Paramount о новых фильмах и сериалах

Они сделали для Netflix то, что когда-то "Игра престолов" сделала для HBO. Но теперь братья Дафферы — Мэтт и Росс, создатели "Очень странных дел", — могут уйти к конкурентам. По данным Variety, они ведут переговоры с Paramount о крупной сделке, которая позволит им снимать новые эксклюзивные фильмы и сериалы с упором на масштабные блокбастеры.

Новые горизонты после "Очень странных дел"

Интересно, что, несмотря на обсуждения с Paramount, Дафферы продолжают активно сотрудничать с Netflix через свою продюсерскую компанию. В разработке у них уже два проекта, которые должны выйти на стриминговой платформе в 2026 году.

Первый — приключенческий сериал "Районы", где в главных ролях задействованы Билл Пуллман, Джина Дэвис, Альфре Вудард и Альфред Молина. Второй — психологический хоррор с говорящим названием "Что-то очень плохое случится", в котором сыграет Дженнифер Джейсон Ли.

Карьера, которая могла не состояться

Любопытный факт: до мировой славы, принесённой "Очень странными делами", их карьера находилась на грани провала. Дебютный фильм братьев — постапокалиптический триллер "Скрытое" — долгое время пылился на полке Warner Bros. Студия так и не решалась выпустить картину в прокат, и в итоге она вышла лишь по запросу на домашнем рынке.

Однако именно этот сценарий сыграл решающую роль: режиссёру М. Найту Шьямалану он настолько понравился, что он пригласил братьев поработать над сериалом "Блудливая Калифорния" 2015 года на канале Fox. Этот шанс стал для них настоящим трамплином в индустрии.

Финал, которого ждут миллионы

Тем временем Netflix готовится к самому громкому событию года — завершению "Очень странных дел". Финальный сезон будет состоять из трёх частей: первая выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а заключительная серия — 31 декабря. Всего зрителей ждут восемь эпизодов, и финал обещает стать масштабным.

