Мечта путешественника обернулась кошмаром: история тех, кто застрял на Сокотре

Застрявшие на удалённом острове Сокотра в Индийском океане российские туристы начали возвращаться домой поэтапно. Первая группа уже смогла покинуть территорию Йемена и добраться до безопасного транзитного пункта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную информацию российских дипломатов.

Первый вылет с Сокотры

Самолёт национального авиаперевозчика Йемена доставил первую группу россиян в саудовский город Джидда. Перелёт стал возможен после согласования маршрута и организационной работы по вывозу иностранных граждан с острова, который административно относится к Йемену и расположен в Индийском океане.

В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Йемене, уточняется, что туристы успешно покинули страну 7 января. Для многих из них это стало завершением вынужденной задержки, вызванной сложной логистической и политической обстановкой в регионе.

Продолжение эвакуации

Российские дипломаты отмечают, что операция по вывозу туристов продолжается. Вылеты с острова Сокотра в направлении Джидды запланированы также на 8 и 9 января, что позволит постепенно вывезти оставшихся россиян.

Сокотра является популярным, но труднодоступным направлением, куда туристы обычно добираются ограниченным числом рейсов. В условиях нестабильной ситуации в Йемене любые сбои в авиасообщении могут привести к длительным задержкам, что и произошло в данном случае.

Роль дипломатических служб

Координация выезда осуществлялась при участии российских дипломатических представительств. Посольство России в Йемене находилось на связи с местными властями и авиаперевозчиком, обеспечивая безопасность и правовое сопровождение граждан.

Подобные ситуации, как отмечают эксперты в сфере туризма, подчёркивают важность консульской поддержки и резервных маршрутов для путешественников, выбирающих экзотические и удалённые регионы с ограниченной транспортной доступностью.