Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Йемен
Йемен
© commons.wikimedia.org by Maria Gropa is licensed under CC BY-SA 3.0 igo
Главная / Происшествия
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:14

Мечта путешественника обернулась кошмаром: история тех, кто застрял на Сокотре

Российских туристов эвакуировали из Йемена в Саудовскую Аравию — РИАН

Застрявшие на удалённом острове Сокотра в Индийском океане российские туристы начали возвращаться домой поэтапно. Первая группа уже смогла покинуть территорию Йемена и добраться до безопасного транзитного пункта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную информацию российских дипломатов.

Первый вылет с Сокотры

Самолёт национального авиаперевозчика Йемена доставил первую группу россиян в саудовский город Джидда. Перелёт стал возможен после согласования маршрута и организационной работы по вывозу иностранных граждан с острова, который административно относится к Йемену и расположен в Индийском океане.

В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Йемене, уточняется, что туристы успешно покинули страну 7 января. Для многих из них это стало завершением вынужденной задержки, вызванной сложной логистической и политической обстановкой в регионе.

Продолжение эвакуации

Российские дипломаты отмечают, что операция по вывозу туристов продолжается. Вылеты с острова Сокотра в направлении Джидды запланированы также на 8 и 9 января, что позволит постепенно вывезти оставшихся россиян.

Сокотра является популярным, но труднодоступным направлением, куда туристы обычно добираются ограниченным числом рейсов. В условиях нестабильной ситуации в Йемене любые сбои в авиасообщении могут привести к длительным задержкам, что и произошло в данном случае.

Роль дипломатических служб

Координация выезда осуществлялась при участии российских дипломатических представительств. Посольство России в Йемене находилось на связи с местными властями и авиаперевозчиком, обеспечивая безопасность и правовое сопровождение граждан.

Подобные ситуации, как отмечают эксперты в сфере туризма, подчёркивают важность консульской поддержки и резервных маршрутов для путешественников, выбирающих экзотические и удалённые регионы с ограниченной транспортной доступностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Менделеевске двое мальчиков погибли в открытом канализационном колодце — СтарХит 05.01.2026 в 3:36
Горка выглядела идеальной — под снегом скрывалась смерть: дети погибли, провалившись в открытый колодец

Дети ушли кататься с горки и пропали. Ночная поисковая операция привела к страшной находке — под снегом скрывался открытый колодец.

Читать полностью » СК возбудил дело после исчезновения женщины на айс-флоатинге — СК региона 02.01.2026 в 10:08
Развлечение с риском, о котором не предупреждают: исчезновение на реке закончилось уголовным делом

Во время айс-флоатинга на реке Тулома пропала женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело и выясняет, как была организована услуга.

Читать полностью » Мошенники позвонили жительнице Махачкалы более 8 тысяч раз — МТС 31.12.2025 в 11:52
Рекордная атака мошенников: в Махачкале зафиксировали случай, который удивил даже операторов связи

В Махачкале мошенники пытались дозвониться до одной женщины более восьми тысяч раз, используя предновогодние схемы с "доставками".

Читать полностью » В Туапсе повреждены дома и порт после атаки беспилотников, два пострадавших – оперативный штаб 31.12.2025 в 5:24
Когда дроны становятся опасностью: атака на Туапсе повредила жилые районы и завод

В Туапсе в результате атаки беспилотников пострадали два человека, повреждены дома, причал и завод. Медики оказывают помощь, угрозы жизни нет.

Читать полностью » Массовая драка со стрельбой произошла в Подольске — SHOT 31.12.2025 в 2:36
Подольск снова не спал: конфликт у ТЦ перешёл опасную грань

В подмосковном Подольске произошла массовая драка со стрельбой из травматического оружия, полиция разыскивает зачинщиков.

Читать полностью » Рейс Москва—Калининград задержали почти на сутки из-за погоды — Осторожно, новости 30.12.2025 в 23:03
Вылет обещали снова и снова: как рейс в Калининград потерял целый день в ожидании

Рейс из Москвы в Калининград экстренно сел в Петербурге и задержался почти на сутки из-за погоды и повторных переносов вылета.

Читать полностью » Мужчина в Волгограде нанес на фасады домов символику террористической организации — ТАСС 30.12.2025 в 13:12
Угроза безопасности: мужчина в Волгограде арестован за распространение символики запрещенной организации

В Волгограде арестовали мужчину за распространение символики террористической организации и участие в ее деятельности.

Читать полностью » В Балабаново при демонтаже водонапорной башни погиб экс-депутат Сергей Свириденко — ТАСС 30.12.2025 в 11:20
Печальная судьба: бывший депутат и предприниматель погиб при сносе водонапорной башни

В Балабаново при демонтаже водонапорной башни погиб экс-депутат и предприниматель Сергей Свириденко.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Яичница и омлеты повышают риск инфаркта — врач Умнов
Наука
Аммониты пережили динозавров на 68 тысяч лет — Scientific Reports
ПФО
Потребление алкоголя в Ульяновской области составило 8,75 литра на человека — ЕМИСС
ПФО
Капитальный ремонт завершили в 11 медучреждениях Саратовской области — Минздрав
Наука
Парадокс дедушки можно избежать с помощью самокоррекции событий — CQG
Наука
Регулярное употребление фруктов снижает риск развития тиннитуса — AJE
Наука
Проект Leonardo da Vinci DNA Project ищет потомков художника по мужской линии — bioRxiv
Общество
98% Пушкинских карт оформили через приложение Госуслуги — Минцифры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet