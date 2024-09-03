Калининградский завод "Автотор" упустил в прессу данные о новом электрокаре Amberauto

Калининградский завод "Автотор" представил первый в России полностью разработанный и произведенный в нашей стране электромобиль Amberauto L7. Это небольшой автомобиль, оснащенный двигателем мощностью 15 кВт (20 лошадиных сил), его максимальная скорость составляет 50 км/ч.
Разработка автомобиля велась совместно с Московским политехом. Кузов электромобиля имеет каркасно-панельную конструкцию: несущая структура изготовлена из алюминия, а наружные элементы — из композитных материалов.
Ожидается, что Amberauto начнет сходить с конвейера "Автотора" в 2025 году. Судя по фотографиям, новинка будет представлять собой трехдверный хэтчбек с многоуровневой оптикой и логотипом из сдвоенных букв "А".
Ранее "Автотор" производил 38 тысяч автомобилей китайских брендов. В настоящее время калининградское предприятие сотрудничает с компаниями Kaiyi, BAIC, SWM, Jetour и Foton.
Проект Amber отличается 100-процентной локализацией производства на мощностях строящегося калининградского кластера. Это позволяет ожидать быстрый запуск производства.
Фото: Brian Snelson - originally posted to Flickr as Final assembly (CC BY 2.0)
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