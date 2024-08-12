До 31 августа создадут список перспективных российских городов для нацпроектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание до конца августа составить список ключевых населенных пунктов, способных стать "точками роста" в рамках выполнения национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в правительстве.

Документ, содержащий перечень поручений главы правительства по итогам стратегической сессии, посвященной национальному проекту "Инфраструктура для жизни", размещен на официальном сайте правительства РФ.

Старт реализации национального проекта предполагает создание сети опорных населенных пунктов, которые станут точками роста. Изменения в этих местах помогут достичь намеченных задач. В соответствии с поручением главы правительства, в эту сеть должны быть включены города и городские агломерации с населением от 250 тысяч человек, административные центры регионов, перспективные места роста независимо от численности жителей, а также стратегически важные населенные пункты. Список должен быть подготовлен Министерством экономического развития, Минстроем и Минсельхозом к 31 августа 2024 года, отмечается в сообщении правительства.

Подчеркивается, что к 2030 году в этих населенных пунктах уровень качества городской среды должен увеличиться на 30%, а к 2036 году — на 60%.

Фото: Wikimedia Commons/ Premier.gov.ru