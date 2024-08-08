Судебные приставы теперь могут открыть огонь по недобросовестным плательщикам алиментов

Президент России Владимир Путин официально утвердил законодательные изменения, позволяющие судебным приставам в определённых обстоятельствах использовать огнестрельное оружие и физическую силу. Документ обнародован на официальном портале правовых актов.

Изменения внесены в закон «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». Теперь сотрудникам данных органов предоставляется возможность применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие при исполнении своих обязанностей. Для осуществления данных полномочий приставы должны пройти специализированную подготовку и регулярно подтверждать свою квалификацию.

В прошлом право на использование огнестрельного оружия было предоставлено только сотрудникам пограничной службы, Вооружённых сил, полиции и службы федеральной безопасности. Сотрудники органов принудительного исполнения, применяющие оружие и силу, обязаны соблюдать строгие условия, включая обязательство оказать первую помощь пострадавшим, а также незамедлительно докладывать о всех происшествиях своему непосредственному начальству и оформлять рапорт в течение суток.

Закон устанавливает, что использование силы и оружия не должно создавать угрозы для жизни и здоровья окружающих, а также запрещает сотрудникам превышать свои полномочия, за что предусмотрена юридическая ответственность. В случае причинения смерти или ранения гражданину, судебный пристав обязан в течение 24 часов уведомить прокуратуру.

В апреле 2024 года Министерство юстиции представило данный законопроект, который был одобрен комиссией по законопроектной деятельности. В пояснительной записке утверждается, что предложенные изменения не нарушают права и законные интересы граждан, поскольку применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия подлежит строгому регламенту.

Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia