Следствие раскрыло, как мужчина под видом военного отбирал у фирм квадрокоптеры

Сотрудники полиции задержали жителя Ростова-на-Дону, который, выдавая себя за военнослужащего, похищал квадрокоптеры и средства радиоэлектронной борьбы у компаний. Об этом сообщили представители ГУ МВД России по Ростовской области.
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области установили, что 31-летний житель региона причастен к ряду мошеннических действий. Его задержали в Краснодаре с поддержкой Росгвардии.
По версии правоохранителей, мужчина зарегистрировал фиктивную компанию на своё имя и через неё связывался с предпринимателями и коммерческими организациями, размещавшими в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, антидроновых ружей и другой техники.
Под предлогом намерения совершить покупку подозреваемый встречался с бизнесменами, чтобы обсудить условия сделок. Прежде чем явиться на встречу, он надевал военную форму и прикреплял муляжи наградных медалей, хотя никогда не был действующим или отставным военнослужащим. Одежду и фальшивые знаки отличия он приобрёл самостоятельно.
По информации ведомства, на встречах мошенник, обещая оплатить покупки позже, убеждал продавцов отправить ему товары, которые якобы предназначались для солдат. На самом деле он не собирался расплачиваться и планировал перепродать технику.
В результате своих действий злоумышленник похитил оборудование у трёх компаний из Ростовской области на сумму свыше 3 миллионов рублей. Также ему доверились ещё три организации из Краснодарского края и одна из Московской области.
Полицейские выяснили, что мужчина уже был судим за мошенничество. В ходе обысков у него изъяли форму военнослужащего, муляжи наградных медалей, различные документы и мобильный телефон. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Фото: From Wikimedia Commons/ Superbass (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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