Володин считает, что низкоквалифицированным мигрантам не следует привозить с собой семьи в Россию

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил запретить низкоквалифицированным мигрантам приезжать в Россию вместе со своими семьями. Он подчеркнул, что ответственность за каждого иностранного специалиста, приглашённого для работы, должен нести работодатель.

По мнению Володина, низкоквалифицированным мигрантам не следует привозить с собой родственников. Это предложение связано с необходимостью укрепления миграционной политики и противодействия незаконной миграции. Володин отметил, что на данный момент в российском законодательстве есть пробел, позволяющий мигрантам переезжать в Россию вместе с семьями.

В связи с этим в нижней палате парламента обсуждается вопрос об усовершенствовании миграционного законодательства. Жители Самарской области выражают обеспокоенность вопросами миграционной политики, что подтверждает необходимость более строгого подхода к миграционным процессам.

Володин подчеркнул, что необходимо искать решения проблем, которые волнуют людей. Он отметил, что трудовая миграция должна способствовать развитию экономики, при этом мигранты должны соблюдать законы, традиции и знать язык. Только так можно обеспечить стабильность и порядок в стране.

Предложение Володина о запрете низкоквалифицированным мигрантам приезжать в Россию вместе со своими семьями является частью широкой миграционной реформы в России. Цель этой реформы — укрепление миграционной политики, борьба с незаконной миграцией и обеспечение стабильности в стране.

Фото: From Wikimedia Commons/ Sgt. Austin Berner (public domain)