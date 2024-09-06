Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Мешками с песком начали ограждать школы в Курской области
  1. Главная
  2. Страна

В Курске родители помогают огораживать школы мешками с песком и цементом

Мешками с песком начали ограждать школы в Курской области

В Курске начались работы по укреплению фасадов школ. Для этого используются мешки с песком и бетоном. Об этом сообщает Daily Storm в своём Telegram-канале.

Администрация одного из учебных учреждений пояснила, что такие меры направлены на обеспечение безопасности детей во время учебного процесса. Также была выражена благодарность родителям учеников, которые приняли участие в работах по укреплению зданий. Это демонстрирует готовность местных жителей к сотрудничеству в целях обеспечения безопасности детей.

Напомним, что в начале августа в приграничных районах Курской области начались боевые действия между российскими бойцами и подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате этого было принято решение о введении дистанционного обучения в 11 районах Курской области.

В частности, удалённо будут проходить занятия на территории Суджанского и Кореневского районов, где ведутся активные боевые действия. Жители приграничных районов эвакуируются на безопасные территории, а на территории региона действует режим ЧС федерального характера.

По данным МЧС, более 11,5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения. Минобороны РФ сообщает, что Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 10 400 военнослужащих и 81 танк. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ситуация в Курской области остаётся напряжённой, и местные власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Фото: From Wikimedia Commons/ USFWS Mountain-Prairie (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Алиев: Азербайджан не станет поддерживать санкции против России

Алиев: Азербайджан не станет поддерживать санкции против России

Азербайджан отказывается поддерживать санкции в отношении Российской Федерации (РФ). Такое заявление сделал президент страны Ильхам Алиев во время ответа на вопрос модератора Международного форума в городе Черноббио, Италия.

Читать полностью
The Daily Telegraph согласно опросу впервые прогнозирует победу Камалы Харрис

The Daily Telegraph согласно опросу впервые прогнозирует победу Камалы Харрис

Социологический опрос, проведённый газетой The Daily Telegraph, показал, что у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис высокие шансы на победу в предстоящих президентских выборах в США.

Читать полностью

Общество

Священник Дмитрий Свечников заявил, что крестик темнее из-за нужды в духовном очищении

Священник Дмитрий Свечников заявил, что крестик темнее из-за нужды в духовном очищении

Уже давно верующих интересует вопрос о том, почему темнеет нательный крестик. Священники и учёные пытались найти ответ на этот вопрос, но их мнения расходятся.

Читать полностью
Жена Игоря Стрелкова (Гиркина) опровергла информацию об его отправлении в зону СВО

Жена Игоря Стрелкова (Гиркина) опровергла информацию об его отправлении в зону СВО

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков, также известный как Игорь Гиркин, вскоре покинет колонию и отправится в зону специальной военной операции. Это стало возможным благодаря усилиям его адвокатов, которые добились замены лишения свободы на службу в армии.

Читать полностью

Новости