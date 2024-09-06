В Курске начались работы по укреплению фасадов школ. Для этого используются мешки с песком и бетоном. Об этом сообщает Daily Storm в своём Telegram-канале.

Администрация одного из учебных учреждений пояснила, что такие меры направлены на обеспечение безопасности детей во время учебного процесса. Также была выражена благодарность родителям учеников, которые приняли участие в работах по укреплению зданий. Это демонстрирует готовность местных жителей к сотрудничеству в целях обеспечения безопасности детей.

Напомним, что в начале августа в приграничных районах Курской области начались боевые действия между российскими бойцами и подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате этого было принято решение о введении дистанционного обучения в 11 районах Курской области.

В частности, удалённо будут проходить занятия на территории Суджанского и Кореневского районов, где ведутся активные боевые действия. Жители приграничных районов эвакуируются на безопасные территории, а на территории региона действует режим ЧС федерального характера.

По данным МЧС, более 11,5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения. Минобороны РФ сообщает, что Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 10 400 военнослужащих и 81 танк. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ситуация в Курской области остаётся напряжённой, и местные власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Фото: From Wikimedia Commons/ USFWS Mountain-Prairie (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)