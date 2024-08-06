В порт Венесуэлы пришел учебный российский корабль "Смольный"

Учебное судно Балтийского флота "Смольный", осуществляющее дальний морской поход для проведения практики курсантов военно-морских вузов Минобороны России, прибыло во вторник в порт Ла-Гуайра, Венесуэла.
В ходе стоянки в порту, экипаж "Смольного" планирует пополнить запасы провизии, топлива и воды, а также провести технический осмотр судна.
Для экипажа "Смольного" это уже второй визит в иностранный порт в рамках текущего похода. Ранее, с 27 по 30 июля, корабль нанес неофициальный визит в порт Гавана, Куба.
Дальний морской поход учебного судна "Смольный" является частью программы морской практики для курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ. Будущие офицеры выполняют на борту учебную программу, включающую занятия по связи и навигации. Всего в походе участвуют более 300 курсантов.
Фото: From Wikimedia Commons/ alinco_fan (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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