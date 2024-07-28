Правительство РФ внесло коррективы в процедуру составления списка жизненно важных и незаменимых лекарственных средств. Мера направлена на обеспечение стабильного снабжения медикаментами в условиях действующих санкций. Информация об этом размещена на официальном портале правительства.
Согласно новым правилам, отечественные фармацевтические препараты, а также лекарства, производство которых осуществляется на территории России, будут иметь преимущество при включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также в список дорогостоящих медикаментов. Соответствующее постановление уже подписано.
Обновленные нормативы предусматривают новый подход к оценке лекарственных средств, предлагаемых для внесения в реестры. В случае отклонения заявки производителя комиссией Министерства здравоохранения, компания получит возможность представить доработанное исследование с более детальной информацией о характеристиках препарата. По мнению правительства, это нововведение должно стимулировать фармацевтические компании к предоставлению более полных и качественных исследований своей продукции.
Ценообразование на медикаменты из перечня ЖНВЛП находится под государственным контролем. Эти препараты используются при лечении пациентов в рамках государственной программы бесплатного медицинского обслуживания граждан. На данный момент перечень ЖНВЛП включает более 820 наименований лекарственных средств.
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