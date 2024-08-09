Цивилев: благодаря газификации в Мурманской области может получить работу треть страны

Газификация играет ключевую роль для жителей и промышленности Мурманской области. Будущий промышленный кластер, который будет создан в регионе, сможет обеспечить работой значительную часть страны, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время своего рабочего визита в регион.
Цивилев подчеркнул, что основная цель его визита в Мурманскую область состоит в том, чтобы обсудить и утвердить дорожную карту по реализации масштабного проекта газификации региона. По его словам, этот проект давно назрел, и после того как губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил его с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства оказал поддержку этой инициативе.
Газификация, отметил министр, крайне важна для людей, которые долгое время ждали этого, но она также открывает значительные возможности для развития промышленности в регионе. Промышленный кластер в Мурманской области сможет обеспечить работой значительную часть страны. Регион станет заказчиком для множества производств по всей России, включая оборудование, материалы и многое другое. Это будет масштабная работа, требующая значительных усилий.
Кроме того, министр посетил крупнейший за Полярным кругом ветропарк - Кольскую ВЭС. Ветропарк, состоящий из 57 турбин общей мощностью 202 МВт, занимает площадь 257 гектаров и ежегодно вырабатывает около 750 миллионов кВт*ч электроэнергии, что способствует сокращению выбросов CO2. Во время визита на объект Цивилев подробно ознакомился с работой ветровых турбин и оценил масштабы проведённых работ, подчеркнув, что Мурманская область обладает огромным промышленным потенциалом.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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