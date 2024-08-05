США могут оборвать все дипсвязи с Ираном, если тот продолжит агрессию в сторону Израиля

Согласно заявлению американского госсекретаря Энтони Блинкена, сделанному во время переговоров с министрами иностранных дел стран G7, Иран рискует потерять возможность взаимодействия с США в случае нанесения удара по Израилю, сопоставимого с апрельским. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на информированного дипломата.

Накануне, 4 августа, состоялось совещание представителей "Большой семерки", на котором Блинкен предупредил о возможной атаке на Израиль со стороны Ирана и поддерживаемой им ливанской организации "Хезболла" в ближайшие двое суток. Sky News Arabia также сообщает о вероятности удара 12 или 13 августа.

Предшествующая масштабная атака Ирана на Израиль произошла в ночь на 14 апреля, когда Тегеран запустил множество дронов и ракет, в результате чего пострадало более 30 человек. Израиль ответил ударом через несколько дней. 5 августа Иран выпустил предупреждение об опасности для гражданских самолетов (NOTAM), охватывающее центральную, западную и северо-западную части страны. Позднее глава израильского МИДа Исраэль Кац сообщил о получении предупреждения от Тегерана о намерении атаковать Израиль.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По различным источникам, его смерть наступила в результате прямого ракетного удара или взрыва заранее установленного устройства. Иран, "Хезболла" и ХАМАС обвинили в атаке Израиль и пообещали ответные действия. Израильская сторона не подтвердила свою причастность.

Ранее израильские военные сообщили об уничтожении одного из командиров "Хезболлы" — Фуада Шукра, которого ЦАХАЛ считает ответственным за атаку 27 июля на израильский район Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, приведшую к гибели 12 детей. Ливанская группировка отрицала свою причастность к этому нападению.

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