Страна восстанавливает атомный щит: третий реактор Томари готовят к возвращению в строй

Решение о перезапуске третьего реактора АЭС "Томари" в японской префектуре Хоккайдо стало одним из наиболее значимых шагов страны на пути к восстановлению атомной энергетики после долгой паузы. Об этом сообщает ТАСС. Власти региона готовятся официально объявить о решении уже в ближайшие сутки, что свидетельствует о продолжении политики частичного возврата к атомным мощностям.

Решение губернатора и условия запуска

Губернатор Хоккайдо Наомити Судзуки одобрил перезапуск третьего энергоблока АЭС "Томари". Это уже второй подобный шаг за последние недели: в конце ноября аналогичное разрешение на перезапуск одного из реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" выдал губернатор Ниигаты. Ожидается, что новый запуск на "Томари" станет возможен в 2027 году.

Перед вводом энергоблока в эксплуатацию необходимо создать новую инфраструктуру безопасности. Предполагается строительство защитной дамбы, а также порта, который позволит транспортировать ядерное топливо. Инвестиции в модернизацию и обеспечение безопасной работы станции превышают 630 млрд иен, что эквивалентно примерно $4,03 млрд.

Контекст: последствия аварии и новая политика безопасности

До весны 2011 года Япония опиралась на 54 атомных реактора, которые обеспечивали треть национального энергопотребления. Ситуация изменилась после аварии на АЭС "Фукусима-1", когда все реакторы были остановлены. Страна пересмотрела стандарты эксплуатации и ужесточила требования безопасности.

Сегодня в Японии постепенно возобновляется работа атомных станций, но процесс идёт поэтапно и с учётом новых норм. На данный момент в стране действуют 14 реакторов, и их число продолжает расти по мере готовности объектов соответствовать обновлённым стандартам.

Перспективы атомной энергетики в стране

Перезапуск "Томари" рассматривается как важный элемент энергетической стратегии, направленной на стабилизацию энергоснабжения и снижение зависимости от импортного топлива. Решение местных властей демонстрирует постепенное изменение общественных и политических настроений относительно безопасного использования атомной энергии.

Ожидается, что расширение перечня работающих реакторов продолжит формировать энергобаланс страны в ближайшие годы и станет частью комплексных мер по модернизации энергетического комплекса со строгими требованиями безопасности.