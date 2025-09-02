Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прямые джинсы
Прямые джинсы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:58

Джинсы вне моды: одна модель пережила все тренды и снова лидирует этой осенью

Прямые джинсы названы главным трендом сезона осень-2025

Осенью мода часто играет с крайностями: то нас увлекают узкие джинсы, то становятся популярными модели с экстремально широкими штанинами. Но есть крой, который никогда не сдает позиции и всегда выглядит уместно, — это прямые джинсы. Их универсальность делает их фаворитом десятилетий, и именно они становятся главным выбором сезона осень-2025.

Универсальность прямого кроя

Прямые джинсы не подвержены колебаниям трендов. Они одинаково органично вписываются как в эпоху скинни, так и в момент, когда актуальны широкие силуэты. Их секрет в том, что они легко адаптируются под настроение и обстоятельства: сегодня вы комбинируете их с объемным оверсайз-свитером, завтра — с приталенной блузкой или топом с пайетками. Благодаря этому крой кажется "второй кожей" и становится базой, вокруг которой строится весь образ.

Подходят для любой фигуры

Главная сила прямых джинсов в том, что они идут абсолютно всем. Они сглаживают пропорции, не акцентируют внимание на недостатках и в то же время выгодно подчеркивают фигуру. Многие модницы имеют не одну пару: одни джинсы сидят идеально по фигуре, создавая акцент на силуэте; другие — свободнее, удобнее для расслабленных будней; третьи — нарочито широкие, чтобы подчеркнуть игру с пропорциями.

В палитре тоже нет ограничений. Белые модели придадут свежести образу, голубые и индиго — классика на каждый день, а варианты с потертостями или эффектом выцветания добавят легкости и непринужденности.

Как носить прямые джинсы осенью 2025 года

Этой осенью особенно актуально сочетать прямые джинсы с верхом из мужского гардероба: тренчами, кожаными косухами, объемными куртками и ветровками. Но не стоит ограничиваться только сезоном. Весной они отлично работают с легкими блузами и босоножками, летом — с футболкой и кедами, а зимой — с массивными сапогами и теплым пальто.

Для вечера прямые джинсы можно соединить с шелковой блузкой или жакетом с блеском — получится элегантный и немного богемный ансамбль. Для дерзкого настроения подойдет связка с винтажной футболкой и байкерской курткой.

Важно помнить, что качественный деним из 100% хлопка со временем только выигрывает: он красиво "стареет", мягко садится по фигуре и приобретает индивидуальный характер. Поэтому покупка пары таких джинсов — это вложение на годы вперед.

Почему именно они станут главными в гардеробе

Прямые джинсы — это не просто модный элемент, а настоящая база, которая всегда работает. Если ваш гардероб кажется неполным или хаотичным, именно они помогут собрать его воедино. Легкость в сочетаниях, универсальность и способность адаптироваться под любой стиль делают их ключевым выбором этой осени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Офтальмологи: откладывание операции при катаракте повышает риск осложнений сегодня в 15:48

Зрение без боли и долгой реабилитации: когда лучше соглашаться на операцию

Своевременное лечение катаракты критично для сохранения зрения. Узнайте о главных причинах откладывания визита к врачу и важности ранней диагностики!

Читать полностью » Диетологи: вода с гималайской солью и уксусом не сжигает жир сегодня в 15:24

Минералы вместо калорий: коктейль, который обещает похудение без усилий

Утренняя смесь розовой соли, воды и яблочного уксуса обещает лёгкий способ похудеть. Но скрывается ли за этим рецептом реальный эффект?

Читать полностью » Нутрициолог Башкирова: эти продукты ускоряют старение – избегайте их сегодня в 14:26

Секрет вечной молодости раскрыт: откажитесь от этих продуктов прямо сейчас и почувствуйте разницу

Нутрициолог Башкирова рассказала, как питание влияет на старение организма. Продукты с быстрыми углеводами и жареная пища ускоряют гликирование белков, что приводит к преждевременному старению.

Читать полностью » Эксперт: горсть орехов помогает отказаться от шоколада и тортов сегодня в 14:12

Шоколад или орехи: что насытит быстрее и полезнее

Как уменьшить тягу к сладкому без строгих ограничений? Диетолог объяснила, почему орехи помогают справиться с желанием есть десерты.

Читать полностью » Витаминный запас: какие осенние ягоды необходимо включить в рацион сегодня в 13:26

Осенний эликсир: 3 ягоды, которые помогут пережить холода без болезней

Откройте для себя топ-3 осенних ягод, которые помогут укрепить иммунитет и поддержать здоровье в сезон простуд. Облепиха, брусника и клюква – природный источник витаминов!

Читать полностью » Врачи назвали киви мягким средством для нормализации работы кишечника сегодня в 13:19

Чернослив против киви: какой фрукт работает эффективнее для кишечника

Почему киви лучше чернослива и псиллиума для пищеварения? Врачи объяснили, как фрукт помогает кишечнику и укрепляет иммунитет.

Читать полностью » Врач напомнил: детям можно делать прививку от гриппа с шести месяцев сегодня в 12:44

С началом школы вирусы атакуют: как защитить ребёнка от инфекций

Почему начало учебного года увеличивает риск вирусных инфекций у детей? Педиатр рассказал о вакцинации и простых способах защиты.

Читать полностью » Как часто можно есть картофель без вреда для здоровья: рекомендации врачей сегодня в 12:26

Ошибка всех худеющих: зачем готовить картофель накануне и есть холодным — неожиданное открытие гастроэнтерологов

Картофель незаслуженно считают вредным: гастроэнтеролог Екатерина Кашух раскрыла, как с помощью правильного приготовления раскрыть пользу клубней — от резистентного крахмала до защиты сердца.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Владельцы Ford F-150 с двигателем V8 подали коллективный иск из-за повышенного расхода масла
Культура и шоу-бизнес

Стивен Кинг представит собственную версию сказки "Гензель и Гретель"
Спорт и фитнес

Джефф Трипп предложил 30-минутную тренировку с гантелями для новичков и опытных спортсменов
Дом

Архитектор Алина Князева рассказала, как использовать стеклоблоки в современном интерьере
Еда

The Guardian: из пустых гороховых стручков можно приготовить полезное ризотто
Питомцы

Кошки могут переохладиться при низкой температуре
Наука и технологии

Ученые определили время формирования Юпитера по хондрам в метеоритах
Садоводство

Яблоки и груши в Амурской области лучше собирать до заморозков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet