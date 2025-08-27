Нежность и свежесть: как салат с авокадо и страчателлой поднимает настроение

Представьте: сочные помидоры, нежнейший сливочный сыр страчателла, хрустящие грецкие орехи и авокадо под ароматной заправкой. Этот салат не просто блюдо — это настоящее кулинарное искусство, которое украсит любой праздничный стол и поразит ваших гостей.

Ингредиенты

Помидоры — 200 г

Страчателла (или другой мягкий сыр) — 100 г

Салатные листья (руккола, фризе, радиччо) — 100 г

Маслины — 50 г

Грецкие орехи — 30 г

Авокадо — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Бальзамический соус — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Приготовление

Вымойте и обсушите помидоры. Нарежьте их дольками или половинками, если используете черри. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте ломтиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы сохранить цвет. Красный лук нарежьте тонкими кольцами. Маслины измельчите колечками. Грецкие орехи разломайте на небольшие кусочки.

В миске аккуратно смешайте помидоры, авокадо, салатные листья, лук и маслины. Полейте оливковым маслом и осторожно перемешайте. Выложите салат на тарелку, сверху распределите сыр страчателла. Полейте бальзамическим соусом, посыпьте орехами — и наслаждайтесь.