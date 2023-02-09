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  • Опубликована сегодня в 11:16

Российская артиллерия уничтожила стоянку бронетехники ВСУ вместе с боеприпасами под Херсоном

Российская артиллерия уничтожила стоянку бронетехники ВСУ в селе Днепровское под Херсоном, на которой находились автомобили с боеприпасами для гаубицы М777 американского производства. Об этом сообщает источник в Минобороны РФ.

По его словам, в результате удара уничтожены такие боеприпасы, как снаряды к гаубице M777 калибром 155 миллиметров, к гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-миллиметровой гаубицы Д-30, 5 единиц автомобильной техники.

При этом потери ВСУ составили 10 человек убитыми, еще 12 получили ранения.

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