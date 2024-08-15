Министры различных уровней в Великобритании предпринимают попытки убедить союзников Лондона дать возможность украинской армии бить предоставленными дальнобойными ракетами Storm Shadow по российской территории. Об этом сообщает издание The Times.

"За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow внутри России", — говорится в публикации.

Союзники Соединенного королевства отказывались давать разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие по российской территории, так как боятся эскалации конфликта.

Стоит отметить, что ранее нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце утверждал, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение бить по российской территории британскими ракетами Storm Shadow. Однако через некоторое время The Telegraph сообщило, что Минобороны отвергло такую информациию.

Фото: flickr/Hugh Llewelyn