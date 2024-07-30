Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.07.2024 : 86,5554
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.07.2024 : 94,1381
В Черном море объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых смерчей
  1. Главная
  2. Происшествия

В Черном море объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых смерчей

На побережье Черного моря от Анапы до Магри объявлено штормовое предупреждение из-за возможного формирования смерчей 31 июля. Опасные метеорологические условия ожидаются в течение всего дня.

Региональное управление МЧС Краснодарского края настоятельно рекомендует всем жителям и гостям региона проявлять особую бдительность и в случае экстренной ситуации немедленно обращаться за помощью по телефону 112, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/JasonWeingart (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

В Индии рабочий обнаружил крупный алмаз

В Индии рабочий обнаружил крупный алмаз

В Индии произошло удивительное событие: рабочий, обремененный долгами, обнаружил крупный алмаз, оцениваемый почти в сто тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал CNN.

Читать полностью
Итальянский журналист попросивший убежища в России не исключает переезда в страну

Итальянский журналист попросивший убежища в России не исключает переезда в страну

Итальянский журналист Анджело Джулиано в беседе с РИА Новости сообщил, что пока не вступал в контакт с российским дипломатическим представительством по вопросу получения гражданства, однако не исключает такой возможности в будущем.

Читать полностью

Общество

Эндокринолог Щербакова: сдавать анализ крови на сахар нужно минимум раз в год

Эндокринолог Щербакова: сдавать анализ крови на сахар нужно минимум раз в год

Эндокринолог Лариса Щербакова порекомендовала сдавать анализ крови на сахар минимум раз в год, чтобы определить уровень глюкозы.

Читать полностью
Нарколог Шуров: отсутствие рвотного рефлекса — ключевой признак алкоголизма

Нарколог Шуров: отсутствие рвотного рефлекса — ключевой признак алкоголизма

Психиатр-нарколог Василий Шуров указал на основные признаки алкоголизма.

Читать полностью

Новости