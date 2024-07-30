На побережье Черного моря от Анапы до Магри объявлено штормовое предупреждение из-за возможного формирования смерчей 31 июля. Опасные метеорологические условия ожидаются в течение всего дня.
Региональное управление МЧС Краснодарского края настоятельно рекомендует всем жителям и гостям региона проявлять особую бдительность и в случае экстренной ситуации немедленно обращаться за помощью по телефону 112, сообщает ТАСС.
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