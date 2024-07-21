МЧС выпустило экстренное оповещение о возможной грозе в Московской области. Непогода в столице ожидается до конца дня 21 июля, в то время как в Подмосковье условия могут сохраняться до 22:00. Ожидается, что гроза начнется в Москве в течение ближайшего часа, как сообщил главный управляющий департамент МЧС по городу.
Согласно прогнозам Росгидромета, в ближайший час в Москве возможен кратковременный дождь и гроза, с усилением ветра до 15 м/с во время грозы.
Грозовые условия и сильный ветер могут продолжиться в Подмосковье до вечера воскресенья, предостерегает областное управление МЧС.
Московские власти призывают граждан и гостей города проявлять осторожность во время непогоды, избегать укрытия под деревьями и не оставлять автомобили в их непосредственной близости.
Фото: commons.wikimedia.org/Troncap (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Туристы в Таиланде получили возможность добраться до Лаоса на поезде
Прямое железнодорожное сообщение между столицами Таиланда (Бангкок) и Лаоса (Вьентьян) открылось 19 июля.
Red Bull представила гиперкар за 7,5 миллиона долларов
Red Bull представила свой новый гиперкар RB17, разработанный с элементами "Формулы-1". Автомобиль оснащен 4,5-литровым двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, который позволяет разгоняться до 349 км/ч и работает до 15 000 оборотов в минуту.
В Москве выявили свыше 272 тыс. нарушений правил остановки и стоянки с января 2024 года
С начала 2024 года в Москве было зарегистрировано более 272 тысяч случаев нарушения правил парковки и остановки, как сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
Рейс из Самары в Москву авиакомпании Red Wings задерживают на 11 часов
Рейс авиакомпании Red Wings №WZ-418 из Самары (аэропорт Курумоч) в Москву (аэропорт Жуковский), на который зарегистрированы 75 пассажиров, задержали уже на 11 часов из-за неисправности самолета.