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МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе
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МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе

МЧС выпустило экстренное оповещение о возможной грозе в Московской области. Непогода в столице ожидается до конца дня 21 июля, в то время как в Подмосковье условия могут сохраняться до 22:00. Ожидается, что гроза начнется в Москве в течение ближайшего часа, как сообщил главный управляющий департамент МЧС по городу.

Согласно прогнозам Росгидромета, в ближайший час в Москве возможен кратковременный дождь и гроза, с усилением ветра до 15 м/с во время грозы.

Грозовые условия и сильный ветер могут продолжиться в Подмосковье до вечера воскресенья, предостерегает областное управление МЧС.

Московские власти призывают граждан и гостей города проявлять осторожность во время непогоды, избегать укрытия под деревьями и не оставлять автомобили в их непосредственной близости.

Фото: commons.wikimedia.org/Troncap (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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