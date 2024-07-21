МЧС выпустило экстренное оповещение о возможной грозе в Московской области. Непогода в столице ожидается до конца дня 21 июля, в то время как в Подмосковье условия могут сохраняться до 22:00. Ожидается, что гроза начнется в Москве в течение ближайшего часа, как сообщил главный управляющий департамент МЧС по городу.

Согласно прогнозам Росгидромета, в ближайший час в Москве возможен кратковременный дождь и гроза, с усилением ветра до 15 м/с во время грозы.

Грозовые условия и сильный ветер могут продолжиться в Подмосковье до вечера воскресенья, предостерегает областное управление МЧС.

Московские власти призывают граждан и гостей города проявлять осторожность во время непогоды, избегать укрытия под деревьями и не оставлять автомобили в их непосредственной близости.

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