Природа устроила экзамен кузнечанам: коммуналка выдержала, но жители остались с убытками

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский на планерке 25 августа обратил внимание жителей на необходимость более серьёзно относиться к сообщениям о непогоде и страховать своё имущество. Поводом стали недавние ливни и град, которые обрушились на город.

"Шквал с градом взбодрил нас"

Златогорский отметил, что последствия могли быть куда серьёзнее:

"Сезон дождей внезапно наступил, был тут у нас шквал с градом. Взбодрил нас. Когда все это происходило, я предполагал, что последствия будут пострашнее, но вроде все живы, и с сетевыми всякими вопросами мы справились достаточно быстро. Хотя много было деревьев поваленных и обрывов проводов, но наша коммунальная инфраструктура в основном выдержала нагрузку".

Не игнорировать предупреждения

По словам главы города, природные катаклизмы в России происходят всё чаще, и важно обращать внимание на оповещения, особенно штормовые:

"Когда идёт просто сводка — это одно, но когда штормовое предупреждение — надо бить во все колокола. Народ должен успеть подготовиться: убрать машины из-под деревьев, накрыть их тентами и так далее".

О страховке и компенсациях

Мэр подчеркнул, что жители должны заботиться о защите своего имущества заранее:

"Пишут: "У меня побило теплицу, компенсируйте". Я такое компенсировать не буду, у меня нет ни юридических оснований, ни финансовых возможностей. Если каждый дождик буду компенсировать — надо закрыть весь город".

Златогорский посоветовал кузнечанам страховать автомобили, дома и другие объекты, чтобы избежать убытков в подобных ситуациях.

Проблема с ливнёвкой

В завершение градоначальник признал, что в Кузнецке отсутствует система ливневой канализации. Поэтому после сильных осадков жителям приходится ждать, пока вода уйдёт естественным образом.