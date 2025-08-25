Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Машину затопило дождем
Машину затопило дождем
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Природа устроила экзамен кузнечанам: коммуналка выдержала, но жители остались с убытками

Мэр Кузнецка призвал жителей страховать имущество после ливня и града

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский на планерке 25 августа обратил внимание жителей на необходимость более серьёзно относиться к сообщениям о непогоде и страховать своё имущество. Поводом стали недавние ливни и град, которые обрушились на город.

"Шквал с градом взбодрил нас"
Златогорский отметил, что последствия могли быть куда серьёзнее:

"Сезон дождей внезапно наступил, был тут у нас шквал с градом. Взбодрил нас. Когда все это происходило, я предполагал, что последствия будут пострашнее, но вроде все живы, и с сетевыми всякими вопросами мы справились достаточно быстро. Хотя много было деревьев поваленных и обрывов проводов, но наша коммунальная инфраструктура в основном выдержала нагрузку".

Не игнорировать предупреждения
По словам главы города, природные катаклизмы в России происходят всё чаще, и важно обращать внимание на оповещения, особенно штормовые:

"Когда идёт просто сводка — это одно, но когда штормовое предупреждение — надо бить во все колокола. Народ должен успеть подготовиться: убрать машины из-под деревьев, накрыть их тентами и так далее".

О страховке и компенсациях
Мэр подчеркнул, что жители должны заботиться о защите своего имущества заранее:

"Пишут: "У меня побило теплицу, компенсируйте". Я такое компенсировать не буду, у меня нет ни юридических оснований, ни финансовых возможностей. Если каждый дождик буду компенсировать — надо закрыть весь город".

Златогорский посоветовал кузнечанам страховать автомобили, дома и другие объекты, чтобы избежать убытков в подобных ситуациях.

Проблема с ливнёвкой
В завершение градоначальник признал, что в Кузнецке отсутствует система ливневой канализации. Поэтому после сильных осадков жителям приходится ждать, пока вода уйдёт естественным образом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минздрав: 151 пара в Пензе прошла диагностику репродуктивного здоровья по сертификату молодожёнов вчера в 23:33

Вместе со свадьбой — в перинатальный центр: 199 пар в Пензе проверили репродуктивное здоровье

В Пензе 199 пар новобрачных проверили репродуктивное здоровье. У части выявили заболевания, а 12 семьям рекомендовали ЭКО. В чём важность подготовки?

Читать полностью » Шторм в Самарской области: пострадали пять человек, повреждены десятки автомобилей вчера в 22:19

Упавшие деревья при шторме стали причиной госпитализации и разрушений в регионе

В результате сильного шторма в Самарской области пострадали пять человек, включая ребенка. По данным экстренных служб, четверых из них госпитализировали с травмами различной степени тяжести, еще один получил амбулаторное лечение. Стихия также стала причиной падения 24 деревьев, которые повредили 15 автомобилей — 11 в Тольятти и 4 в Приволжском районе.

Читать полностью » Путин в Сарове обсудил с атомщиками лидерство России в ядерной энергетике 24.08.2025 в 21:05

Наука объединяет: как Путин говорил о ядерном паритете и возвращении западных партнеров

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию отечественной атомной отрасли. В Российском федеральном ядерном центре глава государства возложил цветы к памятнику Юлию Харитону — одному из создателей советского атомного проекта.

Читать полностью » В Саранске стартовал всероссийский фестиваль 24.08.2025 в 14:08

Свадьба на сцене и богатыри в колясках: как Саранск объединил семьи со всей России

В Саранске состоялось торжественное открытие III Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий "Мы вместе!". Уникальность нынешнего форума заключалась в его семейном формате — мероприятие объединило более 5000 участников из одиннадцати регионов России, включая Башкортостан, Чувашию, Алтайский край, Москву и Санкт-Петербург.

Читать полностью » Трагедия на трассе М-12: взрыв цистерны с углекислотой под Арзамасом унес жизнь водителя 23.08.2025 в 23:08

ДТП с опасным грузом: столкновение на нижегородской трассе привело к взрыву и человеческим жертвам

Крупная авария с трагическими последствиями произошла 23 августа на федеральной трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области. В результате столкновения грузового автомобиля, перевозившего опасный груз, с автовозом произошел мощный взрыв цистерны со сжиженной углекислотой. На месте скончался водитель грузовика.

Читать полностью » Министр строительства РФ оценил масштабные проекты реновации Перми 23.08.2025 в 11:27

Будущее Прикамья: как комплексная застройка меняет облик столицы региона

В рамках рабочего визита в Пермский край министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин ознакомился с ходом реализации ключевых градостроительных проектов, формирующих новый облик столицы Прикамья. В инспекционной поездке его сопровождал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Читать полностью » Владимир Путин провел встречу с представителями атомной отрасли в Сарове 22.08.2025 в 23:20

Абсолютный лидер в мировой атомной энергетике: ключевые темы встречи Путина с ядерщиками

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Саров провел встречу с ведущими специалистами атомной отрасли, приуроченную к 80-летию отечественной ядерной промышленности. В своем выступлении глава государства подчеркнул стратегическую роль атомного комплекса, в котором сегодня задействовано почти полмиллиона человек.

Читать полностью » В Саратовской области создают первое в РФ производство критически важных автокомплектующих 22.08.2025 в 15:00

Прорыв для автопрома: как саратовский завод избавит Россию от импортной зависимости

В Саратовской области реализуется масштабный проект по импортозамещению в автомобильной промышленности. На базе предприятия АО "Резинотехника" в Балакове создается первая в стране производственная линия по выпуску изделий из политетрафторэтилена (ПТФЭ) — уникального материала с высочайшими показателями скольжения и химической стойкости.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

UCSF: иммунные клетки мозга играют ключевую роль в развитии интернейронов у человека
Красота и здоровье

Ортодонт Диденко: нарушение прикуса может вызывать головные боли
Спорт и фитнес

Программа с подъёмами на GHD и лазанием по канату: рекомендации тренеров
СФО

Экспедиция в Тюменской области выявила возможное место последнего боя Ермака
Туризм

Правила авиамоды: что выбрать для перелёта, чтобы сохранить комфорт и стиль
Дом

Сансевиерия и фикус очищают воздух и делают интерьер уютнее
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Сэм Бекуртни перечислил эффективные замены жиму штанги дома и в зале
Еда

Секреты оливье: традиции и ингредиенты классического салата
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru