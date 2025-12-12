Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Осенний шторм у моря
Осенний шторм у моря
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:41

Краснодарский край под угрозой: сильный ветер, гололед и мокрый снег — что нужно знать жителям

В Краснодарском крае с 12 по 15 декабря ожидаются сильные дожди и снег — МЧС

12 декабря в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. В регионе ожидаются сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега. Об этом сообщает МЧС России.

Прогноз погоды на ближайшие дни

По данным МЧС, в вечернее время 12 декабря и до конца суток, а также ночью и днем 13 декабря в Краснодарском крае, за исключением Сочи, возможны сильные дожди в сочетании с грозами и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20-25 метров в секунду. Также на протяжении этого времени возможны опасные метеорологические явления, такие как сильное налипание мокрого снега и гололед, что создаст дополнительные трудности на дорогах.

С 13 по 15 декабря в некоторых районах края прогнозируется продолжение неблагоприятных погодных условий. Ожидается, что сильное налипание мокрого снега и гололед, а также гололедно-изморозевое отложение будут сохраняться. Ветер также будет сильным, с порывами до 15-20 метров в секунду, что усилит воздействие неблагоприятных факторов.

Меры предосторожности и контактная информация

МЧС настоятельно рекомендует жителям региона соблюдать осторожность в условиях сильного ветра и гололеда. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости экстренной помощи необходимо обращаться по следующим номерам:

  1. "112" — единый номер вызова экстренных служб (с мобильного);

  2. "01" — единый номер пожарных и спасателей (с городского);

  3. "101" — единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);

  4. 8 (861) 250-60-34 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

