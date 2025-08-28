Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:23

Шторм в саду: как спасти растения от ветрового катаклизма — 5 проверенных советов

Способы минимизации ущерба растениям после шторма: что важно знать

Сильные порывы ветра и штормы способны нанести значительный ущерб садовым насаждениям. По словам специалистов, такие погодные явления могут приводить к поломке стеблей, расколу ветвей, отрыву листьев и даже вырыванию растений с корнем. Кроме того, ветер провоцирует обезвоживание, солнечные ожоги и нередко приносит с собой вредителей или болезнетворные микроорганизмы. Эксперты подчеркивают: даже незначительные повреждения без должного ухода способны повлиять на общее здоровье растения. Однако, если вовремя принять меры, последствия ветрового воздействия можно свести к минимуму.

Как помочь растениям после шторма

Первым шагом после стихии является уборка мусора — обломков листвы, веток или поврежденных предметов. Это позволит оценить состояние растений и безопасно приступить к восстановительным работам. Важно в первую очередь обратить внимание на деревья и крупные кустарники, поскольку их поломанные ветви представляют потенциальную угрозу.

Специалисты рекомендуют сразу обрезать поврежденные стебли и ветви, чтобы предотвратить проникновение инфекций. Использовать следует острые инструменты: ровный срез снижает риск заражения. При этом листья, даже частично поврежденные, стоит сохранять по максимуму, ведь именно они обеспечивают фотосинтез и дают растению энергию для восстановления.

В период регенерации растениям особенно нужны ресурсы: их стоит обильно полить и подкормить удобрениями. Дополнительная защита — мульчирование почвы, которое удерживает влагу и питательные вещества, а также предохраняет поврежденные корни.

Профилактика: как снизить риск будущих повреждений

Агрономы отмечают: лучшая защита — это профилактика. Для этого можно использовать ветрозащитные барьеры. Это могут быть как живые изгороди из густых кустарников, высаженных вдоль границы участка, так и искусственные конструкции — плетни из веток, специальные тканевые перегородки или заборы.

Высокие растения желательно укреплять с помощью кольев или опор, чтобы избежать их поломки. Те экземпляры, у которых крона слишком тяжелая, стоит заранее обрезать до наступления непогоды.

Особое внимание нужно уделять выбору места при посадке. Например, на склоне лучше развиваются растения, расположенные в середине, а не наверху или у подножия. Кроме того, стоит подбирать виды, устойчивые к ветру: декоративные травы, низкорослые почвопокровные культуры и плотные кустарники с крепкой структурой.

Хотя полностью контролировать погоду невозможно, своевременный уход и правильное планирование помогут растениям пережить даже сильные ветра. Грамотная обрезка, полив, удобрения и защита от непогоды значительно повышают шансы садовых культур на полное восстановление.

