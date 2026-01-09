Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Великобритании
Флаг Великобритании
© commons.wikimedia.org by sebastiandoe5 is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:15

Ветер сорвал провода, города — в отключке: Горетти ударил по инфраструктуре Англии

Шторм нарушил электроснабжение на юго-западе Англии — Times

Мощный циклон Горетти привёл к масштабным перебоям в электроснабжении на юго-западе Великобритании, оставив без света десятки тысяч домов. Стихия ударила по региону на фоне экстренных метеопредупреждений и вынудила службы работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Масштабы отключений электроэнергии

По данным газеты Times, ссылающейся на информацию энергетической компании National Grid, без электричества остались около 57 тысяч объектов недвижимости. Основная часть отключений пришлась на юго-запад Англии, где погодные условия оказались наиболее тяжёлыми.

Сильный ветер и неблагоприятная обстановка привели к повреждениям линий электропередачи. Энергетические компании были вынуждены оперативно реагировать на аварии, чтобы минимизировать последствия для населения и инфраструктуры.

Наиболее пострадавшие регионы

Как отмечается в публикации, больше всего от циклона пострадали жители юго-западных графств. Именно там стихия проявила себя наиболее активно, вызвав не только перебои с электричеством, но и общее ухудшение погодной обстановки.

Ситуация осложнялась тем, что циклон затронул прибрежные районы, где традиционно выше риски повреждений из-за порывистого ветра и ливней. Власти региона призвали жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.

Реакция метеослужб и властей

Метеорологическая служба Великобритании в четверг объявляла красный уровень погодной опасности в графстве Корнуолл на юго-западе страны. Такое предупреждение вводится лишь в случаях, когда погодные условия представляют серьёзную угрозу для жизни и могут привести к масштабным разрушениям.

Красный уровень опасности был связан с приближением циклона Горетти и прогнозами о сильных ветрах и неблагоприятных условиях. Экстренные службы и коммунальные компании были переведены в режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные последствия стихии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вашингтон нарушает условия торгового соглашения с ЕС — глава комитета Ланге вчера в 20:50
Сделка трещит по швам: в Европарламенте заговорили о заморозке торговли с США

В Европарламенте заговорили о заморозке торговой сделки с США. Причиной стали пошлины, политические претензии и сомнения в надёжности Вашингтона.

Читать полностью » США включили Кубу в список враждебных государств — политолог Блохин вчера в 18:48
После Венесуэлы — кто следующий: в США обсуждают новые точки давления

После событий в Венесуэле эксперты обсуждают, какие страны могут оказаться следующими в фокусе США и почему Куба остаётся спорным вариантом.

Читать полностью » Венгрия заявила о рисках для ЕС из-за мирного плана Украины — КП вчера в 18:31
Мир на бумаге, счёт — Европе: Будапешт назвал условия Киева нереалистичными

В Венгрии раскритиковали украинский "мирный план", указав на его высокую стоимость и риски для Евросоюза.

Читать полностью » США вышли из Зеленого климатического фонда ООН — Минфин США вчера в 18:26
Вашингтон принял радикальное решение: США сделали шаг назад от глобальных обязательств

Вашингтон объявил о немедленном выходе из Зеленого климатического фонда ООН, связав решение с пересмотром международной климатической политики.

Читать полностью » В Одессе предложили заменить бюст Пушкина памятником Трампу — вчера в 18:16
В Одессе предложили заменить памятник Пушкину — новый вариант оказался неожиданным

Житель Одессы предложил радикально переосмыслить городской символ: петиция о замене бюста Пушкина уже появилась, но поддержки почти не получила.

Читать полностью » 77% французов пессимистично оценивают перспективы Франции в 2026 году — CSA вчера в 16:48
Пессимизм объединил всех: результаты опроса во Франции удивили масштабом

Опрос показал высокий уровень тревоги во Франции: большинство граждан встречают 2026 год без ожиданий улучшений и с ощущением неопределённости.

Читать полностью » Документ о гарантиях безопасности с США вышел на финализацию — Зеленский вчера в 16:32
Ключевой документ с США вышел на финиш: Зеленский сделал осторожное заявление

Киев заявил о готовности ключевого соглашения с США: документ о гарантиях безопасности вышел на финальную стадию и ждёт решения лидеров.

Читать полностью » Вэнс назвал Гренландию ключевой для системы ПРО США — Джей Ди Вэнс вчера в 5:16
Не просто территория — нерв системы: Гренландия стала точкой, без которой ПРО теряет устойчивость

Вице-президент США заявил, что Гренландия критически важна для инфраструктуры ПРО и влияет не только на безопасность США, но и мира.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Крыму ожидаются дожди и мокрый снег 9 января — ГУ МЧС по Республике Крым
Культура и шоу-бизнес
Передача квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках сорвалась из-за её неявки — адвокат Свириденко
ЮФО
Перевозчик корректирует график движения поездов из Крыма — Гранд Сервис Экспресс
Культура и шоу-бизнес
Во Флоренции отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины — Nazione
ЮФО
Восток Крыма становится новой точкой туристического притяжения — директор Юрченко
Красота и здоровье
Дробное питание снижает нагрузку на пищеварение — врач-терапевт Елина
Общество
Интерес к сладким винам в России снижается — руководитель Роскачества Протасов
Красота и здоровье
Гонконгский грипп провоцирует боль в глазах — МК
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet