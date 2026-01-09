Ветер сорвал провода, города — в отключке: Горетти ударил по инфраструктуре Англии

Мощный циклон Горетти привёл к масштабным перебоям в электроснабжении на юго-западе Великобритании, оставив без света десятки тысяч домов. Стихия ударила по региону на фоне экстренных метеопредупреждений и вынудила службы работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Масштабы отключений электроэнергии

По данным газеты Times, ссылающейся на информацию энергетической компании National Grid, без электричества остались около 57 тысяч объектов недвижимости. Основная часть отключений пришлась на юго-запад Англии, где погодные условия оказались наиболее тяжёлыми.

Сильный ветер и неблагоприятная обстановка привели к повреждениям линий электропередачи. Энергетические компании были вынуждены оперативно реагировать на аварии, чтобы минимизировать последствия для населения и инфраструктуры.

Наиболее пострадавшие регионы

Как отмечается в публикации, больше всего от циклона пострадали жители юго-западных графств. Именно там стихия проявила себя наиболее активно, вызвав не только перебои с электричеством, но и общее ухудшение погодной обстановки.

Ситуация осложнялась тем, что циклон затронул прибрежные районы, где традиционно выше риски повреждений из-за порывистого ветра и ливней. Власти региона призвали жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.

Реакция метеослужб и властей

Метеорологическая служба Великобритании в четверг объявляла красный уровень погодной опасности в графстве Корнуолл на юго-западе страны. Такое предупреждение вводится лишь в случаях, когда погодные условия представляют серьёзную угрозу для жизни и могут привести к масштабным разрушениям.

Красный уровень опасности был связан с приближением циклона Горетти и прогнозами о сильных ветрах и неблагоприятных условиях. Экстренные службы и коммунальные компании были переведены в режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные последствия стихии.